Día Internacional de la Educación: la escuela es el verdadero territorio de los sueños

Siete referentes de la cultura y la educación comparten sus experiencias como estudiantes y reflexionan sobre la huella imborrable que deja esa etapa crucial en la vida de las personas

La memoria es un artefacto misterioso. Recordar nuestro pasado nos hace reflexionar sobre nuestro presente y nos proyecta a futuro. Cuando pensamos en nuestro paso por la escuela, se activan memorias, experiencias y sensaciones que dejaron presencias en nuestras vidas.

El 24 de enero fue declarado Día Internacional de la Educación por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de dedicar un debate al papel de la educación en el mundo como derecho humano, bien público y responsabilidad colectiva.

Según cifras de la UNESCO “en la actualidad 250 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar y 763 millones de adultos son analfabetos”; cifras que nos hacen pensar en la propia educación y el derecho de que muchos pudimos y podemos hacer ejercicio.

Ticmas invitó a diversos referentes y especialistas a responder una pregunta tan simple como compleja: ¿Qué te enseñó la escuela?

Gustavo Zorzoli (foto: Agustín Brashich)

Valores y reflexiones

El experto en educación, y ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli destacó: “En la escuela pública aprendí casi todo. Mis padres apenas habían finalizado la escuela primaria y si bien ellos tenían un fuerte contrato social implícito con la escuela y varios de mis primos ya eran estudiantes universitarios, fueron las maestras y profesores quienes me estimularon para seguir estudiando”.

Guillermina Tiramonti

Por su parte, Guillermina Tiramonti quien es licenciada en Ciencia Política y Magíster en Educación y Sociedad (FLACSO) y que desde hace más de cuatro décadas piensa y reflexiona sobre el rol de las instituciones educativas nos brinda su testimonio crudo y honesto: ”Fui a un colegio católico de pueblo entre los años 53 y 65 del a siglo pasado. Adquirí un buen dominio de la lengua oral y escrita y las nociones básicas de matemática y ciencia”.

Y destaca: “Aprendí que había solo una verdad que es la que allí se enseñaba y pensar otra cosa tenía sus costos. Que el mejor era el más sacrificado y que había que someter el deseo”.

Eugenia Zicavo actualmente da talleres de lectura (tallerzicavo@gmail.com)

La periodista literaria, docente y socióloga Eugenia Zicavo también hace referencia a ciertos valores “anticuados” que aprendió y que tuvo que reprocesar como adulta: “Visto con la perspectiva de los años, la mía fue una formación anticuada, en un colegio al que iban solo mujeres (de los últimos que se resistió a la ley que exige que sean mixtos) con una educación católica, así que también aprendí un pensamiento mágico y un adoctrinamiento infantil del que tuve que desembarazarme de grande, no sin esfuerzo”.

Aunque también destaca: “En la escuela aprendí la disciplina del estudio, que como pequeña nerd celebré desde el principio. También el gusto por el saber y las artes (salvo las matemáticas) y sobre todo, la sociabilidad con mis amigas… ¡a mí me encantaba ir al colegio! Creo que el mayor aprendizaje fue el de la inquietud por aprender cosas nuevas, la maravilla del conocimiento y la puesta a prueba del pensamiento crítico (tenía muchas dudas teológicas) que hicieron que finalmente me decidiera a estudiar periodismo y sociología, para contrarrestar algo de lo aprendido con otros saberes que me son más afines”.

Thiago Payva, especialista en EdTech y Higher Education (Foto: Agustín Brashich/Ticmas)

Curiosidad e inspiración

El especialista en EdTech y higher education, Thiago Paiva rememora: “Algo que aprendí en la escuela es que el conocimiento, junto con los libros, nos ayuda a explorar el mundo y a verlo con curiosidad. Tuve la suerte de contar con maestras y maestros extraordinarios que marcaron mi camino y contribuyeron a que yo sea quien soy hoy”.

Además asegura: “Ellos me enseñaron que aprender a aprender es poderoso, que respetar las diferencias enriquece cualquier trayecto y que el conocimiento, sin duda, puede llevarnos a lugares más allá de lo imaginado”.

Ariel Merpert, director ejecutivo de TEDxRíodelaPlata

El director ejecutivo de TEDxRíodelaPlata, con más de dos décadas de trayectoria en el ámbito educativo, Ariel Merpert también celebra esa curiosidad y asombro que le generó transitar la escuela y rememoró una experiencia particular: “En quinto grado tuve un maestro llamado Pablo que nos proponía aventuras increíbles todo el tiempo. Un día convenció a nuestros padres de llevarnos a ver ‘De la guarda’, un show de teatro aéreo que transformó para siempre las reglas del teatro y me cambió a mi para siempre. En la escuela aprendí muchas cosas, pero tal vez la más importante es precisamente sobre educación”.

“Cuando un educador como Pablo pone a disposición de sus estudiantes aquello que lo inspira, puede cambiar el mundo transformando su mundo”, destaca Merpert.

La película más reciente de Andrés Di Tella es «Mixtape La Pampa», en la que sigue los pasos de Guillermo Hudson (foto: Maximiliano Luna)

Felicidad y convicciones

“Aprendí a nadar, aprendí a cantar, aprendí a escuchar, aprendí a bailar, aprendí a hablar con adultos, aprendí a ser escuchado”, enumera el cineasta y periodista Andrés di Tella al recordar su paso por la escuela y se detiene especialmente en “Aprendí a dibujar. Algunas de mis horas de mayor felicidad las pasé dibujando cuando era chico, y también de grande con mis propios hijos que me permiten volver a la escuela”.

Y recuerda con cierta sonrisa: “Fui a una escuela un poco hippie, La Escuela del Sol. En algún momento pensé que no había ido a una escuela porque me faltaban algunas habilidades básicas de matemáticas, geografía. Sin embargo, siento que aprendí lo más importante que es hablar, expresarse, poder escuchar. Nunca quise faltar a la escuela, nunca. Todavía extraño ir a la escuela”.

Melina Masnatta, autora de «Educar en tiempos sintéticos» (Foto: Agustín Brashich/Ticmas)

Por último, la educadora y experta en tecnología Melina Masnatta elige responder a la pregunta sobre la escuela con su contexto: “Nací en Playa Unión, un pueblo costero de Chubut en la Patagonia Argentina, crecí en un entorno muy involucrado con su comunidad donde la escuela pública representó un lugar de encuentro y posibilidad. Esta experiencia me puso en un plano de aprendizaje y de curiosidad, pero también de humildad: aprendí que para cambiar algo es esencial comprender el contexto, y para resolver problemas, unir a las personas”.

“Recuerdo que en un momento teníamos un espacio en la primaria en el que podíamos proponer y llevar libros. Yo llevé el libro 50 Cosas que los niños pueden hacer para salvar la Tierra”, relata Masnatta y fue en tercer grado que “Armamos un proyecto de ir a limpiar la costa. Entonces la escuela no era solo un espacio para proponer y hacer sino también para impactar en la comunidad”. La especialista celebra: “La primaria me formó mucho desde la posibilidad de verme a mí como alguien que podía generar un impacto; el de hacer algo con el contenido aprendido”.

También puede leer: Ideario de Juan Pablo Duarte: pensamiento y frases claves