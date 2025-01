Día Mundial de Winnie Pooh: cuál es la historia detrás del personaje

El 18 de enero, el mundo celebra el Día de Winnie Pooh, una fecha que rinde homenaje al nacimiento de Alan Alexander Milne, el autor británico que dio vida a uno de los personajes más entrañables de la literatura infantil. Este icónico oso de peluche, conocido por su amor por la miel y su carácter bondadoso, debutó en 1926 con la publicación del libro Winnie-the-Pooh, y desde entonces, ha cautivado a lectores de todas las edades, convirtiéndose en un símbolo de amistad y aventuras en el imaginario colectivo.

La obra original fue seguida por varios libros más, y los relatos han sido adaptados en múltiples ocasiones a películas, series de televisión y obras de teatro. En 1961, los derechos de los personajes fueron adquiridos por The Walt Disney Company, lo que popularizó aún más a Winnie Pooh y sus amigos en todo el mundo.

El origen de este personaje está profundamente ligado a la vida personal de Milne y a su hijo, Christopher Robin, quien inspiró al autor a crear las historias ambientadas en el ficticio Bosque de los Cien Acres, el hogar de Winnie Pooh y sus amigos: Piglet, Tigger, Eeyore, Conejo, Búho, Kanga y Roo, quienes juntos protagonizan relatos llenos de humor y ternura.

Winnipeg, la osa canadiense que inspiró al personaje

Sin embargo, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, al no poder dejarla al cuidado de alguien más, Colebourn llevó a Winnie consigo al frente, donde se convirtió en la mascota del Cuerpo Veterinario del Real Ejército Canadiense (CAVC). Durante su estancia en Manchester, Inglaterra, la osa se ganó el cariño de los soldados, quienes jugaban con ella y la cuidaban como un miembro más de las tropas.

Cuando la guerra se intensificó, Colebourn tomó la difícil decisión de dejar a Winnie en el Zoológico de Londres el 9 de diciembre de 1914. Allí, la osa se adaptó rápidamente a su nueva vida y se convirtió en una de las atracciones más queridas del zoológico.

En 1924, el pequeño Christopher Robin, hijo de A.A. Milne, visitó el zoológico en compañía de su niñera y quedó fascinado con Winnie, al punto de renombrar a su oso de peluche, el cual había sido originalmente bautizado como Ernest, en honor de la osa. Este encuentro marcó el inicio de una conexión especial que inspiraría a su padre a escribir las historias de Winnie Pooh.

Según detalla Muy Interesante, Milne, quien enfrentaba episodios de estrés tras su participación en la guerra, encontró en los juegos de su hijo con el oso de peluche una fuente de creatividad y consuelo, por lo que comenzó a desarrollar relatos que reflejaban la relación entre un niño y su oso, publicando su famoso poema Teddy Bear, el inicio de una serie de libros que narraban las aventuras de Winnie Pooh y sus amigos.

La osa Winnie falleció en el Zoológico de Londres el 12 de mayo de 1934, pero su legado perdura a través de las historias de Milne, que han sido traducidas a numerosos idiomas y adaptadas a diferentes formatos como un fenómeno cultural que sigue vigente hasta la actualidad.

Walt Disney y la adquisición de los derechos de Winnie the Pooh

De acuerdo con la página oficial The Disney Classics, Milne firmó en 1930 un contrato con Stephen Slesinger, un agente literario que adquirió los derechos de comercialización de la franquicia por mil dólares.

Este acuerdo permitió a Slesinger desarrollar una amplia gama de productos basados en los personajes de los libros, desde juegos de mesa hasta juguetes y discos. Fue durante este periodo que los hermanos Parker, en 1932, introdujeron en las ilustraciones a color un sello distintivo del personaje: la camiseta roja que Winnie the Pooh luce hasta el día de hoy.

Tras la muerte de Stephen Slesinger en 1953, los derechos de comercialización pasaron a manos de su esposa, Shirley Slesinger, quien continuó expandiendo el alcance del personaje hasta que, en 1961, The Walt Disney Company se interesó en adquirir los derechos.

Después de que Walt Disney compró los derechos del personaje, en 1966 se estrenó la primera película titulada Winnie the Pooh and the Honey Tree, a la que le seguirían varios cortometrajes y largometrajes, siendo el último estrenado en 2005 con el nombre de La película de Héffalump.