Día Mundial del Perro: ¿cuáles son las razas más famosas del mundo?

Todos los 21 de julio desde el año 2004 muchos países le hacen honor al mejor amigo del hombre que tiene cuatro patas: el perro. El animal que enseña a amar sin condiciones y es el guardián del hogar dónde se cría.

¡En el mundo existen tantas razas de perros como de tipos de árboles!, y así como la especie verde, los caninos se extienden en variaciones y tamaños, se hallan desde un gran Danés hasta un Chihuahua.

De acuerdo con datos de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), ellos identifican a más de 300 tipos de perros, aunque otras federaciones y clubes internacionales también reconocen otras diversidades.

La FCI los separa en 10 grupos, según sus características naturales o por las funciones que desarrollen, cada uno tiene distinciones especiales, por ejemplo, los de raza grande se destacan por su tranquilidad y bondad, y responden a diferentes razas como el Pastor Alemán o el Golden Retriever; ¡pero también existen los peligrosos como el Pitt Bull y el Rottweiler, esos que ponen a temblar a más de uno con sus gruñidos

También figuran los de raza pequeña, esos que son perfectos para el hogar ya que se adaptan fácilmente a la vida urbana y tienden a ser más tiernos y amistosos, ¡cualquiera se acerca a acariciar a un Chihuahua o un Pomerania!

pero, ¿cuáles son los perros más famosos del mundo? El periódico Hoy te muestra una lista:

Husky Siberiano: es originario de Rusia y conocido por su apariencia similar a la de un lobo, con su pelaje abundante, ojos azules o multicolores y sus peculiares orejas erguidas y triangulares. En la antigüedad se le tipificaba como perro de trabajo porque transportaba a las personas en trineo, casi ninguna diferencia con los renos de Santa Claus, ¿verdad?

Golden Retriever: si, así como su nombre indica, la mayoría es del color del oro, son provenientes de Reino Unido y se caracterizan por ser amigables, cariñosos y su simpáticos con los niños. Con su sedoso y abundante pelaje y como se diría coloquialmente en República Dominicana: «cara de que no rompe un plato», se ha convertido en el favorito de todo el mundo.

Caniche (Poodle): de raíces francesas, es un canino compacto y adorable. fue muy popular en la realeza en el siglo XV y en las películas de los años 2000 es toda una sensación. Por lo regular es saludable, sin embargo, puede contraer enfermedades como la otitis.

Pastor Alemán: imponente y leal, su nombre y apellido relatan su pasado, pues en Alemania se utilizaba para el pastoreo y como perro policía.

Yorkshire Terrier: como diría un dominicano coloquialmente: «pequeño, pero picoso», en la antigüedad se especializaba en la caza de ratones y en la actualidad es un gran ladrador que es capaz de morder si su estancia se encuentra en peligro.

Dálmata: reconocible con su pelaje blanco y manchas negras, incluso hay una película que le hace tributo, se titula «101 dálmatas». Es muy inteligente, por esta razón es utilizado para encontrar personas cuando hay un desastre natural.

Bóxer: no, no es una prenda interior, es un perro de raza alemana, de tamaño medio y contextura musculosa aunque no va al gimnasio. Es un perro muy juguetón y muy utilizado como perro policía. Históricamente los alemanes lo usaron como mensajero en la guerra.

Chihuahua: es la raza de perros más pequeña del mundo, es una raza frágil, pero cariñosa. Son originarios de México y suelen ser celosos con sus dueños. Otra de sus peculiaridades es que tienen a ser sentimentales y muy frágiles, les afecta más el frío y las demás condiciones climáticas que a los otros caninos.

Bulldogs inglés: de apariencia áspera y tamaño medio, viene de Reino Unido y es una mascota leal y cariñosa.

Beagle: su origen se remota a Reino Unido hace 2000 años, son inteligente y tienen el olfato muy desarrollado. Mayormente son los elegibles para andar zonas montañosas y para formar equipos de rescate.