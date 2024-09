Dientes sensibles: origen y tratamiento

Un alto porcentaje de la población, en algún momento de su vida, ha sentido o siente molestias o dolor, al ingerir alimentos fríos, calientes, ácidos, agrios, incluso al estar en un área con una temperatura muy baja, incluso durante el cepillado, esto es lo que se conoce como sensibilidad dental. Las causas son muy variadas y el tratamiento está íntimamente ligado a su origen.



La higiene y una alimentación balanceada juegan un rol importante en la sensibilidad dental, es así como vemos el caso de pacientes que debido al ataque ácido de los microorganismos patógenos presente en la placa bacteriana han provocado la descalcificación del esmalte de los dientes, quedando la de tina al descubierto, iniciándose así, un proceso cariñoso y como consecuencia un aumento de la sensibilidad sin estímulo aparente. Por otro lado tenemos una dieta rica en cítricos, que produce el mismo efecto, pérdida del esmalte y presencia de hipersensibilidad.



La sensibilidad dental, no es exclusiva de un diente , tampoco de un área, es fruto de una lesión, enfermedad o condición localizada en cualquier zona del o de los dientes, por ejemplo una caries incipiente , una fractura dentaria, una malformación de los tejidos dentarios, retracción gingival, pérdida o desgaste del esmalte y/o dentina, entre otras causas



Las retracciones gingivales, no son más que las áreas de esos dientes que tienen el cuello al descubierto, la encía se ha retraído, dejando a la vista las raíces, generalmente el paciente llega a la consulta refiriendo que se ve más largo que los demás. Un cepillado inadecuado, ya sea por el tipo de filamentos que tiene el cepillo dental: duro, con una terminación irregular; la aplicación de mucha fuerza y técnicas de cepillado incorrectas, junto a secuelas de la enfermedad periodontal son las causas más comunes de la hipersensibilidad.



Las caries, fisuras y fracturas dentales también producen molestia y dolor a los cambios térmicos, la visita al odontólogo, es imprescindible para solucionar este tema, luego del diagnóstico, en ocasiones acompañado de radiografías, se determinará el plan de tratamiento.



Algunos síndromes y situaciones especiales durante la formación de los gérmenes dentarios, tienen como manifestación la amelogénesis y dentinogénesis imperfecta, tal y como lo dicen sus nombres, son esmalte y dentina de mala calidad, estos pacientes son altamente sensibles a los cambios térmicos y a la alimentación.



Tal y como se expresó al inicio, el tratamiento va a depender de la causa.

Pacientes con retracciones gingivales, debido a problemas periodontales, deben ser tratados por el Periodoncista y esto va a incluir desde la enseñanza del cepillado, indicaciones de cepillo , pasta, hilo, colutorio y cualquier otro aditamento necesario, hasta lograr unas encías y tejido periodontal saludable que permita una cirugía que cubra esos cuellos expuestos. Es importante recordar que la enfermedad periodontal es crónica, así que amerita de un seguimiento continuo.



En otros casos será necesario una rehabilitación oral, ya sea por medio de una restauración, prótesis dental, carilla …. Cualquier otro tratamiento que considere necesario el profesional de la salud oral para solucionar los síntomas y prevenir la reaparición.



La fototerapia es un tratamiento innovador, indoloro y muy efectivo en pacientes con hipersensibilidad.



Medidas sencillas como el cambio de la pasta dental, modificación de la dieta, en ocasiones son suficientes para que el paciente exprese mejoría y en un corto plazo de tiempo la desapasionada de los síntomas.



Es de suma importancia que ante los primeros signos y síntomas de alerta, el paciente coordine su cita con el dentista, una hipersensibilidad no tratada a tiempo, se complica, ya que por el temor a la molestia y el dolor, se descuida la higiene y la alimentación , y puede llevarle a tratamientos dentales más sofisticados y especializados; así como afectar la salud general. Lo que al inicio pudo ser resuelto fácilmente en ocasiones se convierte en una crisis.



Recuerde es mejor prevenir que curar.