Ana Josefa García, la mujer señalada de decapitar a su hija de seis años en el sector Los Trinitarios, Santo Domingo Este, confesó este martes que le quitó la vida a la menor luego de haber recibido órdenes de Dios para que cometiera el crimen.

«El diablo me dijo… El diablo no, Dios me dijo que cogiera el cuchillo y le volara la cabeza a mi muchachita», aseguró la mujer mientras estaba en el Palacio de Justicia de esa demarcación, donde fue llevada para conocerle medidas de coerción.

