Doctora aconseja se hagan pruebas hepatitis virales

Las hepatitis virales se previenen, tratan y curan, pero es necesario trabajar con los médicos y la población en que realicen las pruebas. La afirmación corresponde a la doctora Claralí Almonte, presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología.

Las hepatitis virales son la A,B,C, Delta y la E, explica la profesional de la salud.

Estas enfermedades virales son prevenibles, tratables y curables y eso es necesario que la población lo sepa, insiste Almonte.

Puede leer: En fotos: ¡Con un gran contingente policial! Así fueron recibidos decenas de profesores de la ADP

“Lo que queríamos antes de la pandemia de Covid-19 era que al año 2030 estas hepatitis no existieran, pero podemos disminuirla, concientizando a la población”, asegura la médica.

Los puntos básicos a los que se debe llegar es, aumentar el diagnóstico, pues se trata d e una enfermedad que no se ve en la cara, si la persona no se hace la prueba, no podrá recibir tratamiento y curarse.

Para los médicos esto ha sido un cambio, hace 10 años no se podía hablar de curación de hepatitis C, hoy día es una realidad la curación. Se cura en tres meses. El problema es que República Dominicana está por debajo del nivel de diagnóstico que debería tener para buscar eliminar la enfermedad, dijo Almonte.

Las pruebas

El problema del país es que se deben indicar las pruebas, si el médico no las indica, el paciente debe tener conciencia para pedir al especialista que se las indique, asegura la presidenta de la Sociedad de Gastroenterología.

Falta orientación

La indicación de las pruebas de hepatitis no son una responsabilidad exclusiva de los gastreoenterólogos, las pueden prescribir los ginecólogos, los internistas y otras especialidades.

Contagio

La vía de transmisión de la hepatitis C es sanguínea, por transfusión, procedimientos, tatuajes y arreglo de las uñas de mano y pie, precisa la médica. La B también puede ser por esta vía, pero es importante la transmisión vertical, de madre a hijo. Si no se le coloca al bebé al nacer el tratamiento adecuado va a sufrir de hepatitis B. Por eso es la importancia de saber el estado viral de la persona, dijo la profesional de la salud.

Los pediatras manejan perfectamente al bebé, si saben que nació de una madre con la enfermedad viral. Si no se tiene el diagnóstico, sigue la cadena que permite el desarrollo de la enfermedad.

En el país hay vacunas contra la hepatitis B, hay tratamiento para disminuir el progreso, pero no se ha logrado la cura. Son virus diferentes y no se ha logrado la cura.

Refuerzo

La hepatitis B es una de las primeras vacunas que se pone a los niños, pero a los 20 años es necesario poner un refuerzo, para eso es necesario hacer una prueba que determine que ya la persona no tiene refuerzo. La hepatitis B no se cura, solo se protege, insiste.

Mayor incidencia

La hepatitis B es la de mayor incidencia en República Dominicana, es la que no tiene cura, pero sí existe vacuna para ella, dijo la profesional de la salud. La tarea es seguir campaña educativa sobre el tema.