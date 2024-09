¿Dónde está la soberanía nacional?

Soberanía es “poder político supremo que corresponde a un Estado independiente” y El Soberano es un premio nacional anual de reconocimiento a nuestros artistas. Propongo un Soberano para funcionarios públicos con sobresaliente desenvolvimiento en sus funciones, incluyendo al presidente de la República.

Recientemente Amnistía Internacional repitió el infundio de que en nuestro país había discriminación y maltrato racista contra los haitianos y como se supone que estas afirmaciones salen de un representante local, no me explico dónde está nuestra soberanía cuando es posible que nuestro Gobierno no pusiera un ejemplo internacional acusando de difamación e injuria a él o los responsables de tal infamia y los castigara con reclusión o expulsión de nuestro territorio. La soberanía no es un adorno, es un privilegio que se gana con lucha y sangre de patriotas.

Si el presidente Luis Abinader y su equipo resuelven los problemas nacionales ancestrales y pone en su puesto a los difamadores internacionales contra nuestro país, seguro que sería el primer ganador de un “Soberano Gubernamental” junto a cualquiera de sus colaboradores.