¿Dónde está mi sueldo?

Por Wendy Berroa Hernández. ¿Oh y a dónde se fue mi dinero?, es la interrogante que muchos se hacen al finalizar el año y ver que queda muy poco o nada en el bolsillo. El dinero suele ser el dolor de cabeza a fin de año y como dicen en el campo: guarda pan para enero, que es el mes más largo del año.

Para que el 2023 no te encuentre con los bolsillos vacíos, debes organizar tus finanzas y que mejor oportunidad que iniciar ahora mismo, noviembre está casi tocando la primera quincena y si te organiza desde ahora podrás tener un plan de contingencia para el primer mes del año, al que la gran mayoría llega arrastrándose o arañando.

Planificar en este momento será una de las mejores ideas que podamos implementar. Para comenzar se deben definir las metas que se desean alcanzar y estás a su vez nos mantendrá motivados y comprometidos a ejecutar fielmente el plan financiero que elijamos.

Tener un plan financiero nos ayuda a mantener nuestra salud mental y emocional estable al tener bajo control nuestras finanzas.

El método 50/30/20

Muchos utilizan el método 50/30/20, ¿en qué consiste este método? En dividir nuestros ingresos en tres partes que distribuiremos de la siguiente manera, el 50 por ciento de los ingresos son para cubrir gastos fijos como por ejemplo el pago del alquiler, del préstamo, de la luz, alimentación, transporte, en fin todo lo que te permite subsistir, es decir, esas cosas básicas que no puedes dejar de pagar.

El 20 por ciento, lo destinarás para gastos variables que serían por ejemplo esas cositas o gustitos que nos damos cada mes, como salir a comer con amigos, algún regalo de cumpleaños, salir a pasear con los hijos o la familia, etc.

Y el 30 por ciento restante lo destinarás para ahorrar o invertir en algo que te pueda generar ingresos extras.

Es importante que te enfoques y te comprometas a llevar a cabalidad este método para que puedas ver resultados satisfactorios en la meta que quieres alcanzar. De lo contrario ni siquiera verás tu sueldo a fin de año y te estarás preguntando una vez más ¿A dónde se fue tu dinero?

Tips que te pueden ayudar a planificar y organizar tus finanzas

• Define tus metas: el primer paso que debes dar es definir cuál es la meta a la que quieres llegar y de inmediato personalizarla, inicia con un plan a corto plazo. Ejemplo ahorrar el 10 % de mi sueldo de noviembre, esto lo guardaré como colchón para enero.

• Organízate para pagar tus deudas: esto es relevante, si tienes deudas pequeñas, trata de pagarlas con el dinerito que entrará a finales de noviembre y principio de diciembre y si son deudas grandes planifica abonos que te permitan ir saliendo poco a poco de ellas.

• Crea un fondo de emergencia: si, aunque lo veas difícil, será la forma más inteligente de tener un colchón financiero para cualquier dificultad que te surja y que se escape de tus manos.

¿Cómo puedes arrancar este fondo de emergencias sin afectar tus ingresos? Sencillo, empieza sacando todas esas cosas que compraste y nunca usaste, trata de venderlas. También puedes vender algunas piezas que ya no utilices en mercadillos de segunda mano, y este dinero lo guardaras en una cuenta que no sea de fácil acceso, así lo pensaras mucho para ir a pellizcarla.

• Aprender a diferenciar entre una emergencia verdadera y una generada por una necesidad efímera.

• Mantente alerta ante los gastos hormigas, hay cosas sencillas que muchas veces compramos inconscientemente y lo hacemos parte de nuestras necesidades cuando en realidad no lo son. Como por ejemplo un café en una plaza comercial, no es una necesidad, es un antojo, ya que te puedes tomar ese café en la oficina o en la casa y saldría más económico o quizás gratis. No quiero que malinterpretes no te vas a restringir de todos tus antojos, pero si vas a postergar algunos, créeme tu bolsillo, lo agradecerá.

Si desea conocer sobre autora: Berroa.

