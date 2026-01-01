Ahorro y planificación financiera para iniciar bien el año 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Todos tenemos la expectativa de cerrar cuanto antes este 2025.

Hemos tenido que aprender a la fuerza y a marchas forzadas que la educación y la planificación financieras son herramientas más que necesarias para vivir una vida sostenible.

Por eso, es bueno terminar este año con una serie de propósitos financieros que nos permitan seguir cumpliendo metas en 2026.

Estas son 6 recomendaciones del portal del Banco Popular que te permitirán continuar un camino hacia tus propósitos:

Evita los gastos innecesarios.

La cultura del ahorro empieza adoptando una cultura del gasto. En una época como el período navideño, lamentablemente el gasto se dispara. Hay comidas, celebraciones y compras que asumimos que “tenemos que hacer".

Revisa bien si realmente son un compromiso ineludible o si puedes evitarlas o, al menos, reducir lo que pretendías gastarte. Los gastos innecesarios comprometen tu calidad de vida a futuro.

Trata de contar con esa alarma interna en tu interior cada vez que saques la billetera. ¿Es necesario gastar dinero en esto o realmente es un capricho? Resiste la tentación de las fiestas.

Pasa un balance de tus deudas.

Ya sabemos que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que ponerse a ello. Las deudas, si se saben administrar, son buenas compañeras de viaje. Es recomendable que tu capacidad de endeudamiento de exceda el 30% de tus ingresos, así podrás honrar este compromiso tan importante.

Al revisar tus deudas, trata de clasificarlas de mayor a menor y revisa también cuál es la deuda con mayor interés y con mayor garantía en caso de tenerla. Si has recibido un monto que te permite reducir tu sobreendeudamiento, entonces un consejo es atacar la deuda mayor.

Si en tu portafolio de deudas tienes deudas informales, es recomendable abordar estas en primer lugar y eliminarlas, ya que te pueden representar un alto riesgo de pérdida de activos.

Las buenas deudas son aquellas que te permiten crecer como profesional (unos estudios) o como familia (la compra de una vivienda), además de que promueven tu crecimiento económico.

Si necesitas orientación y tienes acumuladas en tu tarjeta de crédito Millas Popular, puedes contar con una asesoría financiera personalizada de nuestro programa Finanzas con Propósito, donde una coach certificada te orientará sobre tus mejores opciones.

Uso de tarjeta de crédito

Ten un presupuesto mensual.

Fija como prioridad llevar un control de tu dinero y dejar de vivir a oscuras, financieramente hablando. Para eso, presupuesta mensualmente todo lo que ingresas, asígnale un nombre a tus ingresos.

El presupuesto debe ser cada mes igual a cero. Aunque tome tiempo hacerlo, es una práctica que garantiza el debido control de tu dinero.

Usa una mascota, una app o una plantilla de planificación financiera que te permita organizarte. Para realizar un presupuesto mensual debes anotar todos tus movimientos para ver con claridad tus obligaciones y gastos.

Ese presupuesto te indicará cuánto debes restringir tu estipendio de vida para poner todo en orden. No es una camisa de fuerza, pues puede cambiar constantemente según tus necesidades.

Crea un fondo de emergencia.

Si aún no lo tienes, corre a abrirte una cuenta de fondo de emergencia, en la que puedas ir acumulando ahorro y ganando intereses, y que represente una paz mental en caso de que debas enfrentar una situación imprevista.

La crisis sanitaria actual puede prolongarse aún durante meses, incluso aunque la vacuna se despliegue a toda velocidad entre la población mundial. Eso significa que seguiremos viviendo en un entorno de incertidumbre, durante el cual nuestra situación personal y profesional puede seguir enfrentando desafíos.

El fondo de emergencia nos permitirá contar con ese primer colchón de defensa, si algo se tuerce inesperadamente. ¿Cómo se construye y cuánto debes ahorrar ahí? Tienes la respuesta y varias recomendaciones en este otro artículo.

Ahorra

Más allá del fondo de emergencia, ponte como propósito dedicar un porcentaje de tus ingresos, aunque sea pequeño, para ahorrar por un fin determinado y hacerlo de forma planificada.

Puede ser, por ejemplo, adquirir un vehículo nuevo o comprar una casa o, simplemente, ir de viaje para apoyar el turismo interno. Necesitas planificar ese ahorro, especialmente si su fin es para adquirir bienes importantes como una vivienda.

Es aconsejable adjudicarle siempre un apellido al ahorro, porque así le das una finalidad y una motivación diferente a lo que destinas al fondo de emergencia. Abre una cuenta que te permita planificar esa meta que quieres lograr poco a poco.

Piensa y planifica tu retiro.

Esa fecha llegará, tarde o temprano, y lo más recomendable es que te encuentre con la mejor salud financiera posible. Así que, entre tus propósitos para el año nuevo, averigua con tu AFP cuál es la forma más adecuada para hacer crecer tu Cuenta de Capitalización Individual.

Tienes en tu mano la posibilidad de diseñar el monto de la pensión que quieres recibir cuando te retires.

Podrías incluso plantearte evaluar la conveniencia de cambiar de administradora de fondos de pensiones, si piensas que te beneficia a largo plazo. Estudia las opciones del mercado y evalúa varios factores a considerar para hacerlo.

Si quieres vivir un buen futuro, tienes que preverlo y empezar a construirlo desde hoy.