Conozca aquí los nuevos billetes de 500 pesos que estarán circulando

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que a partir del lunes (17) de noviembre de 2025, circularán los billetes de RD$500.00, año 2024.

Estos billetes, cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en abril de 2024, contienen las mismas características de seguridad de los billetes de RD$500.00 actualmente en circulación, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas

las obligaciones públicas y privadas.

1 Año: Ubicado en la parte inferior del anverso del billete, nos permite identificar el año en que se ordenó su fabricación.

2 Marca de agua: Imagen del patricio Juan Pablo Duarte, que se hace visible al exponer el billete al trasluz, acompañado a la derecha del valor de la denominación "500" de forma vertical.

3 Marca para los no videntes: Figura geométrica en alto relieve ubicada en el borde del extremo izquierdo superior.

4 Imagen latente: Pequeñas lineas invertidas que conforman un grabado con las iniciales "BCRD". Puede observarse en un determinado ángulo, con ayuda de la luz.

5 Hilo de seguridad: Delgada tira que cambia de color verde a dorado, el cual presenta un efecto de gotas y da la sensación de arena ondulante. Dicho hilo es combinable con el isotipo de la identidad visual institucional

6 Numeración horizontal: Número de identificación de cada billete, ubicado del lado ad izquierdo superior. Esta es igual a la numeración vertical.

7 Numeración vertical: Número de identificación de cada billete, ubicado del lado derecho. Esta numeración es igual a la numeración horizontal.