Destaca la estabilidad que ha tenido mercado cambiario

El Banco Central aseguró que el comportamiento del tipo de cambio en el país desde la pandemia ha sido estable y ordenado, lo que ha permitido absorber choques significativos sin mayores efectos en la estabilidad de precios.

Esta evolución responde a la combinación de fundamentos macroeconómicos sólidos, un régimen monetario creíble, condiciones externas relativamente favorables y una institucionalidad robusta, detalla en Página Abierta.

Dice que desde el año 2020, el tipo de cambio ha mostrado mayor volatilidad que en el período posterior a la adopción del metas de inflación (EMI) en el 2012, cumpliendo su función como amortiguador de choques externos bajo metas de inflación.

El BCRD explicó que "contrario a lo que se piensa, esta volatilidad no implicó más depreciación: la tasa anual promedio cayó de 3.6?% (2012-2019) a 2.95?% (2020-2025), evidenciando que mayor volatilidad cambiaria no necesariamente genera mayor depreciación bajo metas de inflación".

Sobre el efecto máximo promedio que tienen las variaciones del tipo de cambio sobre los precios en un período de 12 meses, dice que dicho efecto se ha reducido de casi 70% al momento de adoptar la estrategia de metas de inflación en 2012 hasta 27% en 2025, lo que refleja un aumento en la credibilidad de la política monetaria y cambiaria.

“Esta reducción en el efecto traspaso permite que en la actualidad el mercado cambiario pueda absorber una proporción mayor de los choques externos sin poner en riesgo la meta de inflación”, señaló.

La institución financiera Indicó que mirando hacia adelante, la resiliencia cambiaria del país dependerá del mantenimiento de la credibilidad del régimen de metas de inflación.