Eddy Alcántara: «Es errada la percepción que muchos tienen de mi»

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, dijo que es errada la percepción que algunas personas tienen sobre él, al tildarlo de prepotente y arrogante.

“La percepción de muchas personas, lo que lo comentan es que uno es odioso y prepotente del Gobierno, pero en el ambiente que uno se desenvuelve, fuera de la cotidianidad laboral, somos totalmente diferente”, dijo Eddy Alcántara al ser entrevistado por la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana Buenas Noches.

Durante la entrevista afirmó que se interesó en la política desde temprana edad y que desde los 13 o 14 años años pertenecía a la rama infantil de un movimiento de izquierda que se llamaba UJD, Unión de Jóvenes Dominicanos, que lo presidía Miguel Puello, en el cual se interesaban en la actividad pública, y ya estaba actualizado del acontecer político y económico del país.

Eddy Alcántara fue seguidor de los idearios de Balaguer, su padre era un dirigente de base y precisa que tiene una hoja de vida de 28 años en política, comunicación y abogacía “y no he sido objeto de ningún cuestionamiento que pueda lacerar mi moral y de eso me he preocupado en la vida, soy muy temeroso de eso”.

Dijo que como reformista, la mayoría está en el oficialismo, pero recordó que hubo una alianza que él no respaldó.

“Una cosa es tener la simbología porque la ley lo establece y tienen sus derechos adquiridos de un partido y otra cosa es tener la aceptación de la mayoría de la dirigencia, y sin ánimo de parecer exagerado, al día de hoy tenemos el respaldo de más del 80% de la dirigencia del partido que queda en la organización, entonces es un problema de credibilidad y de comportamiento natural de los últimos años que nosotros debemos corregir”, advirtió.

En ese sentido Eddy Alcántara manifestó que quienes están al frente del Partido Reformista Social Cristiano deben entender que obligatoriamente tiene que producirse un relevo y un transformación en cuanto al comportamiento de la organización, “que es lo que nosotros hemos dicho que vamos a hacer porque hay que recuperar la credibilidad de la organización actuando con la verdad”.

Manifestó que se puede seguir permitiendo que la organización sea vista como un ente de comercialización para beneficios personales y particulares, sino para beneficio para la colectividad nacional y la democracia dominicana, pues afirmó que, para eso es que son los partidos políticos.

Eddy Alcántara precisó que es de los pocos políticos que entiende que los partidos políticos no pueden seguir siendo financiados por el Estado.

Avanza Proconsumidor

Desde su designación como director de Proconsumidor, Eddy Alcántara afirmó que se ha enfocado en sacar del letargo en que se encontraba la institución y en recuperar la credibilidad de la institución.

“La ley 358-05 es muy amplia para que la dirección ejecutiva pueda obrar en favor de los sectores de la República Dominicana, proteger sus derechos y en muchas ocasiones habían temas que ni se tocaban, nosotros en un mes en un mes y medio creamos procedimientos novedosos, y por eso homólogos de otros países empezaron a consultarnos para implementarlos en el exterior”, manifestó durante la entrevista con Lorenny Solano.

Destacó que todos los dominicanos, sin importar a la actividad que se dediquen, son consumidores y en ese sentido manifestó que Proconsumidor incursiona en la defensa de los derechos del consumidor en todos los renglones del comercio en el país.

Indicó que el artículo 2 de la ley establece que ProConsumidor es supletoria de todas las leyes sectoriales, “lo que significa que tenemos la facultad de participar en todo lo que tenga que ver con defensa de los consumidores, no importando que exista una norma que haya creado un departamento específico en áreas determinadas como el caso del Indotel, en el caso de Protecom con el tema de la energía eléctrica, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Bancos, que aunque tengan una entidad interna de protección a ese tipo de consumos, Proconsumidor perfectamente tiene la atribución y facultad de participar cuando los consumidores así lo requieran”.

Por esa situación, el director ejecutivo de Proconsumidor dijo que se están acercando a las entidades para hacer acuerdos interinstitucionales para lograr acuerdos “y que no existan celos, que por lo general es lo que se da”.

