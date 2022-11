Eddy Herrera celebra gran año con merengue “Se lo pido en Navidad”

Tras el éxito del merengue “Si yo se lo pido”, Eddy Herrera ha lanzado la versión navideña del tema bajo el título “Se lo pido en Navidad”, una canción que llega para alegrar las fiestas de una de las épocas del año que más la gente disfruta.

Con arreglos y producción de Eddy y su orquesta, letras del propio artista, Martín de León y Albert Castillo, “Se lo pido en Navidad”, cierra con broche de oro un año en el que Herrera no ha parado de trabajar.

“Después del éxito que hemos tenido con la canción original, que tuvo una trascendencia impresionante y la gente donde quiera que me muevo me pide con mucho entusiasmo que la cantemos, me he motivado a grabar esta nueva versión navideña que también ha gustado mucho”, explicó Eddy.

A parte del éxito de “Si yo se lo pido”, que lleva casi cuatro millones de reproducciones en YouTube, el cantautor también estuvo de invitado en el proyecto musical “Free Cover”, donde interpretó parte de los éxitos que marcaron su carrera. El video de su participación también se encuentra en YouTube.

A eso se suma, la presencia que tuvo en países como Estados Unidos, Perú, Venezuela, Ecuador, y su casa, Colombia, siendo el 2022 uno de los años más activos de los últimos tiempos a nivel internacional.