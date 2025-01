El cantante urbano El Alfa conmocionó este martes a sus seguidores al anunciar su retiro temporal de los escenarios, motivado por la reciente pérdida de su abuela, quien fue una figura fundamental en su vida.

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, el intérprete expresó su dolor y la profunda conexión que tenía con su abuela, quien le inculcó su fe y amor por Dios.

En sus palabras, El Alfa reflejó el impacto que este duelo ha tenido en su vida:

«Sé que la vida continúa, pero mis sentimientos no pasan por desapercibidos. Mi abuela me enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas, por lo tanto voy a guardar luto en su memoria 🕊️ ♥️ 💐. Su felicidad era verme triunfar 🏆, pero no puedo ni estar despierto!! Me despido momentáneamente de mi público que me quiere. Vuelvo pronto, adiós Instagram ♥️. Pude pasar más tiempo con ella, pero mi trabajo no lo permitía 🥹. Los días de mi retiro se acortan… EL 18 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO MÁS NUNCA VOLVERÉ A CANTAR… Descansa en paz, abuelita #Ramonita, TE AMO».

El mensaje, acompañado de emoticonos y expresiones de tristeza, dejó claro que la decisión está motivada por un deseo de honrar la memoria de su abuela y reflexionar sobre el tiempo que no pudo dedicarle debido a sus compromisos profesionales.

La publicación ha generado una ola de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus fanáticos y colegas del género urbano, quienes han destacado la importancia de respetar este momento de duelo personal para el artista.

Por ahora, El Alfa no ha dado detalles sobre cuánto tiempo durará su retiro antes de su regreso, pero confirmó que el próximo 18 de diciembre será una fecha decisiva para su carrera.

