La infancia, es la etapa de todo ser humano, donde las preocupaciones y responsabilidades propias del pasar de los años, no existen. La infancia, es un tiempo realmente digno de vivir, aunque dependiendo donde te haya tocado nacer, será peor vivirla. No es lo mismo nacer en Noruega, en Gaza, en Siria o en la República Dominicana. Siendo yo un mozalbete, se decía con mucha frecuencia que “el bulto es la mitad del pleito”. Al parecer, eso lo aprendieron muy bien algunos “políticos” dominicanos, porque no sólo usan el bulto como la mitad del pleito, si no que la sobrepasan con creces. Hay algunos de estos personajes que llegaron a pensar que todo es bulto. Si ya con todo lo que representa el “bulto”, al parecer no fue suficiente y se hicieron expertos en el arte de allantar.

Recientemente el Presidente Luis Abinader, calentó el brazo con unos pocos decretos, dando unos pincelazos sobre su próximo gobierno que comienza el 16 de agosto (casi ya). En tal sentido, los actuales funcionarios se dice que están durmiendo poco y, empezaron a hacer una serie de presentaciones mediáticas para exhibir lo que han hecho y hasta lo que no han hecho en estos ya 4 años, que van a pasar llegado el 16 de agosto . Los que tiene su carguito no lo quieren dejar, y los que están en la sala de espera, anhelan que llegue el día de su suerte, donde su nombre aparezca junto a la firma del Presidente.

El Presidente Luis Abinader, es el pitcher de turno y la semana pasada lanzó una recta a 100 millas con el nombramiento de Don Andrés Bautista, pero lanzó par de curvas que se convirtieron en “bolas”. El Presidente necesita relanzar su gobierno con rostros nuevos, con nuevas fuerzas y con nuevas ideas. La rotación de funcionarios de un puesto a otro, pudiera pasarle factura política a Luis Abinader. Imagino que Abinader, seguirá con aquellos funcionarios que han demostrado capacidad de gerencia y que gozan de popularidad; y también incorporará en gran medida , caras nuevas y a los aliados, por los cuales ganó en primera vuelta. Estoy seguro que enviará a su casa a los que no hicieron nada y que ahora pretenden ser expertos en el arte de allantar…