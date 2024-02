El cuarto día del Master of the Ocean era un día cristalino con ritmos tropicales sin parar

CABARETE, República Dominicana. Febrero, 2024. El cuarto día del Master of the Ocean 2024 comenzó con otra mañana increíblemente despejada con vistas hasta Cabrera desde el lugar de competencia y condiciones cristalinas de olas de 3 a 5 pies.

La final de la serie Expression SUP se llevó a cabo primero con una increíble demostración de habilidades de SUP por parte de la actual campeona mundial, Aline Adisaka de Brasil, para el asombro de la multitud.

Ella quedó en primer lugar seguida por el local Daniel Nolasco (República Dominicana) quien mostró grandes habilidades para surfear olas y en tercer lugar quedó el talentoso Max Lhuillier de Francia quien actualmente reside en Cancún.

A continuación, se llevaron a cabo dos series de las Semifinales de Expression Surf con una exhibición absolutamente explosiva de habilidades de surf local por parte de Nicolás ¨Tito¨de la Cruz (República Dominicana) quedando primero en su serie manteniendo a la multitud alerta.

Otro talentoso surfista dominicano, Alejandro Ciprián, quedó en segundo lugar. En la segunda serie de las Semifinales de Expression Surf, Tom Maurice (EE.UU.) quedó primero con un poderoso estilo de surf, seguido por Benjamin Knudsen (Argentina), quien también mostró un estilo de surf versátil al quedar en el segundo lugar.

A media mañana las olas eran un poco más pequeñas (2-4 pies) pero tenían buena forma y se llevó a cabo la final Overall de Surf con el prodigio dominicano local, Francis González, en primer lugar mostrando habilidades únicas, seguido por el increíble «Action Man» Brian Talma (Barbados) en segundo lugar mostrando gran forma, seguido por el ripper dominicano Franklin Mieses en un cercano tercer lugar. Max Lhuillier quedó en 4º lugar (Francia) y Larry Ruhstorfer (EE.UU.) quedó en 5º lugar en esta emocionante final.

Realmente cabe destacar que muchos surfistas dominicanos llegan a las semifinales y finales en las cinco disciplinas del Master of the Ocean, lo que demuestra el alto nivel de deportes acuáticos entre los locales en la República Dominicana.

Posteriormente se llevaron a cabo las finales por Equipos de SUP y las finales por Equipos de Surf. La final estuvo dominada por el Dream Team.

Llegaron primeros en ambas finales con una actuación impresionante de Aline Adisaka (Brasil), actual campeona del mundo, llegando primera en SUP y Nicolás de la Cruz (República Dominicana) logrando otra actuación explosiva para la multitud al llegar primero en SURF.

Más tarde en la mañana, la final Overall de SUP estuvo muy disputada con Max Lhuillier (Francia) en primer lugar, Brian Talma (Barbados), campeón defensor del Master of the Ocean 2023, en segundo lugar y el pionero dominicano y ganador de Master of the Ocean anteriores, Francis González, quedando en un cercano tercer lugar. Hubo mucha acción en el agua para entretener a la multitud.

La última serie de la mañana fue la emocionante final de la serie Expression Surf y estuvo dominada por surfistas locales que hicieron volar la bandera dominicana en alto.

Una vez más, Nicolás de la Cruz (República Dominicana) brilló con aéreos y espuma lanzada al aire durante sus cut backs en las olas con su característico estilo de surf rápido. Alejandro Ciprián (República Dominicana) quedó en segundo lugar con grandes maniobras seguido por Benjamín Knudsen de Argentina, quien creció en Encuentro, en tercer lugar.

Después de una mañana emocionante llena de acción de dos deportes acuáticos, la parte de competencia del cuarto día del Master of the Ocean 2024 terminó con ritmos tropicales mientras el viento se mantuvo flojo durante el resto de la tarde una vez más. La naturaleza dominó una vez más, pero fue un día muy emocionante con semifinales y finales para el disfrute del público.

Muchos espectadores nacionales e internacionales y sus familias continuaron disfrutando del ambiente y buena música durante el resto de la hermosa tarde.

¡Estén atentos al último día de Master of the Ocean 2024 mañana con más semifinales y finales para que los espectadores disfruten acompañados de ritmos tropicales desde el amanecer hasta el atardecer! ¡A esto le seguirá la ceremonia de entrega de premios al final del día!

Queremos agradecer a nuestros patrocinadores: Edelweiss, Copa Airlines, MITUR, Banco de Reservas, Corona, Millennium Resorts and Spa, Natura Cabana, Tubagua, Eucerin y la Embajada de Alemania en Santo Domingo por ayudarnos a llevar a cabo con éxito este 3er día del Master of the Ocean 2024.

