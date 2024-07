El de SDO abusaba niñas; el de Higüey prefería niños

Todavía retumba en los oídos de la gente las historias contadas por varias niñas sobre las aberraciones sexuales de las que habrían sido víctimas por parte del pseudo-pastor de la “Iglesia Libre”, Johan Castillo Ortega, en el municipio Santo Domingo Oeste (SDO), cuando en Higüey, otro líder religioso como él, pero reincidente en ese tipo de delito, es vuelto a ser juzgado, por alegada violación a “varoncitos”.

Se trata de Víctor Manuel Kery, “Pastor” de la Iglesia “La Antorcha de la Verdad”, ubicada en el sector Villa Cerro, de Higüey, en la provincia La Altagracia.

Los dos predicadores cometían sus abusos contra menores de edad, pero mientras Castillo Ortega prefería niñas, la debilidad de Kery, son los niños.

Así consta en la solicitud de medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra Key, arrestado tras las denuncias presentadas en su contra por I.A.M. y J.M.S.R. ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, de Higüey, los días 2 y 5 de este mes.

La misma historia pero….

Las supuestas víctimas que hoy son mayores de edad, describieron el horror que vivieron en su niñez cuando “el Pastor” Kery “los obligaba a tener relaciones sexuales con él” bajo amenazas.

Según I.A.M., él tenía 17 años de edad cuando su supuesto violador hizo que le cogiera confianza como a un padre, lo buscaba para llevarlo a la Iglesia, a amanecer allá haciendo “silicios”. Afirma que allí en la Iglesia, “contra mi voluntad y por miedo, tuve que acceder a hacerle sexo oral”, y a masturbarse mutuamente.

“Me acariciaba el cuerpo entero, me lambía las orejas; me rozaba su miembro, y me decía que lo penetrara por su ano con mi pene; me besaba la boca; me mostraba pornografía, herejías y demás cosas… Este señor llegó a hacer lo mismo con dos compañeros míos… La última vez que intentó violarme fue el 20 de enero del 2024…”.