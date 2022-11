Día de San Andrés: ¿Una tradición olvidada?

Hoy se celebra el Día de San Andrés, quien fue el primer discípulo de Juan el Bautista que luego siguió a Jesús.

Cómo se celebraba el día de San Andrés

En esta celebración los jóvenes y adultos jugaban lanzándose agua, harina, polvo, talco, huevos y otros.

Esta tradición se considerada sana, aunque se podía concluir en pleitos y discusiones en ocasiones, porque a muchos no les gustaba el ser mojados y ensuciados con las sustancias arrojadas.

La nueva generación no conoce esta tradición, solo escuchan las historias contadas por sus padres y abuelos.

Para preparar los huevos para la ocasión se dice que se les hacia un orificio y se les extraía el contenido, luego lavaban el cascaron y dejaban secar. También remojaban las flores en agua y alcohol, luego las llenaban de conchas para tirarlas en las fiestas.

Según el doctor Castro Ventura autor del libro el juego de San Andrés: Génesis evolución y feliz ocaso, esta costumbre llego al país por los Colonos Españoles del siglo XVI.

El día de San Andrés La tradición olvidada

El doctor Castro expresó acerca de esta festividad, “Es una tradición añeja cuyo recuerdo no debe zozobrar en el muladar de la historia. Aunque no somos partidarios de una absurda reactivación de esta legendaria costumbre, debe constituir parte del necesario e insoslayable conocimiento del acontecer social pretérito, para refrendar las coyunturas sociales positivas y procurar no repetir aquellas que nada aportan a una convivencia civilizada”.

Esta tradición ya no es celebrada, las personas ya no consideran divertido el ensuciarse, prefieren mejor socializar por redes sociales, que es lo común en este momento.

