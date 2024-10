¿El Día Internacional de la No Violencia parece utópico en tiempos de guerra?

Ayer, en un escenario que contrasta dolorosamente con el Día Internacional de la No Violencia, Irán lanzó decenas de misiles contra Israel como represalia por la muerte de tres líderes clave: Ismail Haniyeh, líder de Hamás; Hasan Nasrala, jefe de Hezbolá; y un general iraní. Las alarmas sonaron por todo Israel, obligando a millones de personas, incluidos niños y ancianos, a refugiarse en búnkers. Familias enteras corrían en busca de seguridad mientras las explosiones resonaban.

Este ataque se suma a la creciente tensión en la región, donde los ciclos de venganza parecen interminables. Israel, por su parte, también ha respondido con ataques hacia Líbano, dejando decenas de muertos y miles de heridos. Jóvenes con dispositivos electrónicos, conocidos como bípers, han perdido dedos o la vista debido a las explosiones cercanas.

¿Cómo es posible que vidas inocentes continúen siendo las víctimas de esta espiral de violencia sin fin?

En este gris contexto, es importante recordar las palabras inmortales de Mahatma Gandhi: “Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”. La violencia, lejos de resolver conflictos, solo engendra más sufrimiento. Este Día Internacional de la No Violencia nos obliga a reflexionar: si líderes como Gandhi, Martin Luther King Jr., y Nelson Mandela fueron capaces de desafiar la opresión y la injusticia sin recurrir a la agresión, ¿por qué el mundo sigue eligiendo el camino de la violencia?

Gandhi, a pesar de enfrentar un imperio colonial, guio a India hacia la independencia mediante la resistencia pacífica. Su filosofía no solo liberó a su nación, sino que también inspiró a millones a seguir el camino del diálogo y la compasión, incluso en las circunstancias más adversas.

Porque es fácil perderse en las estadísticas cuando se habla de conflictos armados. Sin embargo, detrás de cada cifra hay una historia. Los niños que hoy huyen de las explosiones en Israel y los jóvenes en Líbano que sufren heridas devastadoras son las verdaderas víctimas de esta tragedia. No son combatientes ni líderes políticos, son inocentes atrapados en un conflicto que no eligieron.

La no violencia es el camino

La no violencia no es la ausencia de lucha. Es un sacrificio interno, una elección activa de rechazar la agresión cuando el dolor, la ira o la injusticia golpean nuestras vidas. Es un acto de valentía, no de debilidad. Resistir la tentación de devolver golpe por golpe requiere más coraje que sucumbir a la furia.

Hoy, más que nunca, se debe recordar que la verdadera valentía reside en quienes optan por la paz en un mundo que grita por venganza. La no violencia, aunque parezca utópica en tiempos como estos, es el único camino para romper los ciclos de odio.

Puedes elegir

El Día Internacional de la No Violencia no solo es una oportunidad para honrar a líderes como Gandhi o Mandela, sino también para reflexionar sobre las propias decisiones cotidianas. Cada acto de bondad, cada rechazo a la violencia, ya sea en las interacciones diarias o en las redes sociales, es un paso hacia un mundo más justo.

Hoy, todos pueden ser agentes de cambio. Como individuos, se tiene la capacidad de elegir el diálogo sobre la confrontación, la compasión sobre el odio. Porque, como dijo Gandhi, “la humanidad es una gran familia”. Y no podemos permitir que esta familia se destruya por el fuego de la violencia.

