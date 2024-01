El «duro golpe» que estremece el alma de Faride Raful

La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, informó este martes el fallecimiento de su primo hermano, Pedro Marcos Raful, conocido como «Papo».

Faride hizo el anunció a través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram, junto a varias fotografías donde se le observa compartiendo con el fallecido.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte, y los detalles de las honras fúnebres.

A continuación, texto íntegro:

Un duro golpe nos estremece el alma con tu partida, Papo. Inesperadamente te nos fuiste, te llevaste los chistes, los bailes, los relajos necios, la solidaridad permanente, el seguimiento constante, las vueltas en la bici, el desprendimiento absoluto, el cariño afectuoso y nos dejaste con una alegría menos. Con una sonrisa detenida y con lágrimas que nacen de la profunda tristeza. Eres el primero que se nos adelanta en el camino, porque claro, no podía ser diferente. Si no, ¿quien nos va a esperar para hacernos los cuentos y burlarse de todos nosotros? ¿quién, si no tu, para pedalear el camino y conocerlo antes de que nos volvamos a encontrar?

Por aquí nos quedamos golpeados, consternados. Quisiera haber estado ahí cuando dijiste que te ibas, para implorarte q esperaras un poco más, pero supongo llevabas prisa y Dios te necesitaba más que nosotros. Gracias primo querido! Te amé, te amo y lo seguiré haciendo siempre. Como te dije el 24 de diciembre mientras te abrazaba y te daba mi último beso. Hasta luego Papo! EPD @pedromarcosraful

