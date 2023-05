¡El gran Mota! Los Dodgers honran su carrera

Por: J.P. Hoornstra

Manny Mota se convirtió en el sexto miembro de las “Leyendas del béisbol de los Dodgers”, rodeado de nombres famosos del pasado y presente del equipo en una ceremonia especial en el campo antes del partido de los Dodgers contra los Cardenales de San Luis.

Mota, de 85 años, dijo que no podía imaginar ser parte de la organización de los Dodgers 41 años después de su último turno al bate en las Grandes Ligas.

“Me sorprende que todavía esté vivo”, dijo.

Su hijo, el locutor de los Dodgers José Mota, condujo la ceremonia a la que asistieron el locutor del Salón de la Fama Jaime Jarrín, Orel Hershiser, Steve Garvey, Peter O’Malley y Adrián Beltré, entre otros.

Manny Mota tira primera bola. Su hijo José Mota lo felicita. Abrazado por Dave Roberts.

Mota se retiró como el líder de por vida en el béisbol en hits como emergente, un papel en el que prosperó después de que los Expos de Montreal lo cambiaron a los Dodgers en junio de 1969. El sábado, Mota recordó las circunstancias del intercambio.

“Maury (Wills) fue el pez gordo del cambio”, dijo Mota. “La única forma en que Montreal habría hecho el trato es si me incluyeran en el cambio. Maury me trajo aquí. Todavía estoy aquí, y gracias a Maury y al señor (Al) Campanis y la organización de los Dodgers. Disfruté cada minuto aquí, cada segundo y cada hora. Los Angeles para mí es mi hogar. Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí. He estado aquí más de medio siglo”.

La carrera de entrenador de Mota abarcó cuatro décadas, durante las cuales a menudo trabajó como locutor en español para los Dodgers y Fox Deportes. Mota también trabajó como embajador de exalumnos de los Dodgers e hizo muchas apariciones en el departamento de relaciones comunitarias de los Dodgers, su papel favorito después de la jubilación con el club.

“Podría tener la oportunidad de saber cómo se siente (la gente), la oportunidad de pasar un tiempo, compartir un tiempo que no tuve cuando era jugador y entrenador”, dijo. “Estar en la comunidad me dio la oportunidad de comunicarme con la gente y hacerles saber lo importantes que son, hacerles saber que son parte del país, hacerles saber que son seres humanos”.

Don Newcombe, Steve Garvey, Fernando Valenzuela, Kirk Gibson y Maury Wills fueron consagrados anteriormente como “Leyendas”, cuyas placas se exhiben en la parte superior del estadio detrás del plato. Hershiser, analista del equipo de transmisión de SportsNet LA, está programado para ser incluido como el séptimo miembro del grupo el 29 de julio.