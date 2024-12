El mercado laboral gana 26,661 ocupaciones en tres meses

Sin las estadísticas del mercado laboral no es posible entender de manera integral la coyuntura y tendencia de la economía. Cuando se analizan lo primero que debemos conocer si ritman el crecimiento de la economía y el de los ocupados, nos da información sobre el modelo económico que aplicamos, en concreto si estamos o no en el camino correcto, lo que efectivamente nos dicen las estadísticas de la encuesta mercado laboral del Banco Central, correspondiente al tercer trimestre del año, publicadas la semana pasada. En septiembre de 2024 el total de ocupados, 5.029.045 personas, superó en 172,904 el volumen de doce meses atrás, sin duda un aumento elevado, en términos porcentuales supone un crecimiento interanual de 3,6%, no muy distante del incremento interanual de 5.1% PIB real en los primeros nueve meses de 2024. Es decir, ritman crecimiento de la economía y del empleo, por lo que, sin duda es el modelo económico que debemos continuará aplicando para reducir el desempleo y la pobreza, objetivos del Gobierno de Luis Abinader.

Comparados con los datos del trimestre del año, los ocupados aumentaron en 26,661 personas, y en una cantidad menor los desocupados abiertos, 2,354 personas la diferencia la explica la población activa, aumentó en 24,308 personas. Otras informaciones que se extraen de las estadísticas del mercado laboral, primero, los desocupados abiertos en lugar de reducirse aumentaron en 4,501 personas, 1.6% la explicación, nuevamente, hay que buscarla por el lado dela población económicamente activa. Segundo, en el trimestre julio-septiembre 2024 la población en edad de trabajar (15 a 60 años) mantuvo su tendencia al alza, respecto al trimestre anterior aumento 26,661 personas. Tercero, la tasa de actividad (cociente entre población activa, 5.308.199, y población en edad de trabajar, 8.100.710) aumentó 20 décimas porcentuales, hasta 65,53%. El que este indicador de empleo haya aumentado, es otra prueba de que aplicamos el modelo económico de países avanzados, el que debemos mantener. Cuarto, da robustez los empleos creados a septiembre 2024 que se produjo en los diferentes sectores de la economía, cuando se hace un análisis desagregado toda la atención se centra en los sectores que más crecieron, construcción, interanual el empleo aumentó 18.6%, hoteles, bares y restaurantes, 18.0%, industria 8.9% y 3% transporte y comunicaciones. Quinto, otra muy buena información es el dato por edad, los jóvenes entre 15 y 24 años siguen teniendo acceso al mercado de trabajo, no obstante aumentar el total de ocupados, preservaron su participación en 14.5%. Sexto, también en cuanto a la calidad empleo creado, en el tercer trimestre 2024 continúo aumentando las ocupaciones formales, 44,876, comparado con el segundo trimestre. En doce meses, 166,705, un sólido crecimiento de 7.4%, mientras las ocupaciones informales redujeron en 2,123, un 0,09%. Séptimo, el empleo formal aumentó 1.6 puntos porcentuales, hasta el 48,3% con respecto al total de empleos.

La conclusión general es que las estadísticas de la encuesta del Banco Central, correspondiente a julio-septiembre 2024, son excelentes por la cantidad y calidad datos, muestran que tenemos un mercado laboral resistente, resiliente y con fortaleza para enfrentar incertidumbres. Lo que permiten apuntalar previsiones en el sentido de que continuara creándose empleo en línea con el avance del PIB real, no obstante, riesgos e incertidumbre mundial. Se espera que el crecimiento del PIB real cierre sobre 5% en 2024, y que las ocupaciones aumenten poco menos, que el desempleo no reduzca en igual cantidad, por aumento de la población económicamente activa.

