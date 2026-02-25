5 impactos recientes del caso Epstein: desde el arresto de expríncipe al intento de suicidio de exministro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las recientes revelaciones contenidas en los llamados archivos o “Papeles de Epstein”, divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, han provocado nuevas consecuencias.

Estos son cinco impactos recientes vinculados al caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

1. Ex primer ministro noruego hospitalizado

Según informó Infobae, el ex primer ministro de Noruega, Thorbjørn Jagland, fue hospitalizado tras sufrir una crisis nerviosa relacionada con la presión mediática por las revelaciones sobre su relación con el caso Epstein.

Su abogado, Anders Brosveet, declaró al medio noruego VG que el estado de salud de su cliente responde únicamente al impacto mediático y negó que se tratara de un intento de suicidio, desmintiendo versiones difundidas por otros sitios.

2. Arresto del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue arrestado el 19 de febrero por la Policía británica bajo sospecha de mala conducta en cargo público en relación con el caso Epstein.

Fue puesto en libertad casi 11 horas después, aunque continúa bajo investigación. El hecho marca un precedente en la monarquía británica, al convertirse en el primer miembro de alto rango de la familia real en ser arrestado en la historia moderna.

Andrés ha negado reiteradamente cualquier implicación en la red de abusos sexuales vinculada a Epstein y ha sido apartado progresivamente de la vida pública.

3. Larry Summers deja sus cargos en Harvard

El economista estadounidense Larry Summers, expresidente de la Universidad de Harvard y exfuncionario del Gobierno de EE.UU., anunció que dejará sus cargos académicos tras salir a la luz documentos que evidencian vínculos con Epstein.

De acuerdo con The New York Times, Summers renunciará como profesor al finalizar el año académico y ya dejó su puesto como director del centro Mossavar-Rahmani para Negocios y Gobierno. Un portavoz indicó que la decisión está relacionada con la revisión interna de documentos recientemente publicados.

Summers no está acusado de delito en el caso.

4. Nobel Richard Axel renuncia en Columbia

El científico estadounidense Richard Axel, ganador del Premio Nobel de Medicina en 2004, dimitió como codirector del Centro de Neurociencia Zuckerman de la Universidad de Columbia e investigador del Instituto Médico Howard Hughes, tras revelarse su relación con Epstein en los documentos divulgados.

Según The New York Times, los archivos muestran amistad entre ambos y visitas del científico a la residencia de Epstein. Axel no enfrenta acusaciones penales y anunció que continuará su trabajo científico.

5. Investigación en Costa Rica por presunto abuso

La Fiscalía de Costa Rica informó que investiga un presunto delito de abuso sexual contra una persona menor de edad relacionado con los documentos del caso Epstein divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Ministerio Público indicó que el proceso se tramita “contra ignorado”, es decir, sin personas imputadas individualizadas hasta el momento. Debido a la etapa procesal, no se han ofrecido más detalles.

Con información de EFE