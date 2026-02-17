Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Revocación de visas: qué dijo Marco Rubio y en qué casos podrían aplicarse cancelaciones

Explicó que la visa de paseo autoriza al visitante a entrar al país para actividades recreativas o familiares, pero puede ser revocada en cualquier momento 

Lency Alcántara
Lency Alcántara

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aclara nuevamente  política migratoria del país, al recordar que la visa de paseo, el documento que permite a extranjeros ingresar como turistas,  no constituye un derecho automático, sino un permiso temporal otorgado por el Gobierno.

Rubio enfatizó que:

Marco Rubio

Marco Rubio

Explicó que la visa de paseo autoriza al visitante a entrar al país para actividades recreativas o familiares, pero puede ser revocada en cualquier momento si la persona realiza acciones contrarias al interés o la seguridad nacional.

En palabras de Rubio, la visa abre la puerta para conocer Estados Unidos, pero mantenerla depende del comportamiento del visitante y de su cumplimiento con las leyes migratorias.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

