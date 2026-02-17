Revocación de visas: qué dijo Marco Rubio y en qué casos podrían aplicarse cancelaciones

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aclara nuevamente política migratoria del país, al recordar que la visa de paseo, el documento que permite a extranjeros ingresar como turistas, no constituye un derecho automático, sino un permiso temporal otorgado por el Gobierno.

Rubio enfatizó que:

Marco Rubio

Explicó que la visa de paseo autoriza al visitante a entrar al país para actividades recreativas o familiares, pero puede ser revocada en cualquier momento si la persona realiza acciones contrarias al interés o la seguridad nacional.

En palabras de Rubio, la visa abre la puerta para conocer Estados Unidos, pero mantenerla depende del comportamiento del visitante y de su cumplimiento con las leyes migratorias.