¿Hay víctimas?

Ataque de Estados Unidos a Venezuela hoy

¿Dónde están?

Vicepresidenta de Venezuela dice que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y su esposa tras ataques de EE. UU.

Caracas, 3 ene (EFE).- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

