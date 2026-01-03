Vicepresidenta de Venezuela dice que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y su esposa tras ataques de EE. UU.

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas, 3 ene (EFE).- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.