Tragedia en rieles

Video y fotos del trágico accidente ferroviario en Córdoba

Un total de 48 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales, 12 de las cuales, entre ellas un menor, están en la UCI.

Un total de 39 personas han fallecido en el accidente de trenes de Ademuz (Córdoba), según han indicado a EFE fuentes de la investigación.

Los primeros cadáveres del accidente han comenzado a ser trasladados y algunos ya han llegado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, mientras el operativo centra sus trabajos en acceder a los vagones en el Alvia que cayeron por el terraplén y localizar a otras posibles víctimas

Fuentes de la investigación han indicado que los familiares de las víctimas no acudirán a estas instalaciones porque se encuentran en el Centro Cívico Poniente Sur, donde están siendo atendidas por un grupo de psicólogos.

Madrid/Andalucía, 19 ene (EFE TV).- Se elevan a 39 los fallecidos en el accidente de tren del domingo en España. Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga ayer a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado. Los vagones del Iryo han impactado contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que han salido despedidos. Edición y locución: Clara González. VÍDEO CON IMÁGENES DE TERCEROS. CONSULTAR RESTRICCIONES EN REDES.
Vista aérea del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes.-EFE/ Guardia Civil

Vista del vestíbulo de la estación Puerta de Atocha en Madrid, con los accesos dirección Sevilla y Málaga cerrados. EFE/Javier Lizón

Accidente de tren de Adamuz (Córdoba)

