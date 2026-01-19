Video y fotos del trágico accidente ferroviario en Córdoba

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Un total de 39 personas han fallecido en el accidente de trenes de Ademuz (Córdoba), según han indicado a EFE fuentes de la investigación.

Los primeros cadáveres del accidente han comenzado a ser trasladados y algunos ya han llegado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, mientras el operativo centra sus trabajos en acceder a los vagones en el Alvia que cayeron por el terraplén y localizar a otras posibles víctimas

Fuentes de la investigación han indicado que los familiares de las víctimas no acudirán a estas instalaciones porque se encuentran en el Centro Cívico Poniente Sur, donde están siendo atendidas por un grupo de psicólogos.

Vista aérea del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes.-EFE/ Guardia Civil

Vista del vestíbulo de la estación Puerta de Atocha en Madrid, con los accesos dirección Sevilla y Málaga cerrados. EFE/Javier Lizón