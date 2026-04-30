Actividades
Agenda País, jueves 30 de abril de 2026
10:00 a. m. Puesta en circulación libro “Historia de Asodemu”. Paraninfo Facultad de Humanidades. UASD.
8:00 a.m. Tercer foro de seguridad y salud en el trabajo. Auditorio universidad Unphu.
9:00 a.m. Inauguración 2do Congreso CAID, “Inclusión, más allá del diagnóstico”. Hotel Catalonia.
5:00 p.m. Misa Catedral Primada. Arzobispo Meriño, Zona Colonial.
5:30 p. m. TSE apertura Cátedra de Derecho Electoral. Auditorio Biblioteca Pedro Mir.
6:00 p. m. Rueda prensa Festival internacional canción Punta del Este. C/Club de Leones #130.
7:00 p. m. Conferencia “Mejores ciudadanos, mejores ciudades”. Bellas Artes San Cristóbal.