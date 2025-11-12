Cónsul realiza encuentro con estudiantes en Boston

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consulado General de la República Dominicana en Boston, dirigido por el ingeniero Antonio Almonte, realizó con éxito el primer encuentro de estudiantes dominicanos que cursan estudios en distintas universidades de la región de Nueva Inglaterra, con el objetivo de fortalecer los lazos entre la juventud dominicana en el exterior y la representación consular.

La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, quien les exhorto a ser los mejores en todo lo que hagan, estudiar con pasión y nunca olvidar sus raíces.

“El país los espera con los brazos abiertos, para seguir construyendo juntos una nación más fuerte, más justa y más moderna”, precisó.

De su lado, el cónsul general en esa nación, Antonio Almonte, ofreció un emotivo discurso en el que exhortó a los jóvenes a continuar formándose con excelencia y compromiso social. “Cada estudiante dominicano en el extranjero representa una extensión viva de la patria, un embajador de nuestros valores, de nuestra identidad y de nuestra determinación como pueblo”.

La actividad, desarrollada en un ambiente de fraternidad, orgullo y sentido patriótico, reunió a decenas de jóvenes dominicanos que cursan programas académicos en prestigiosas instituciones como Harvard University, Bentley University, Berklee College of Music, Boston University, Northeastern University, MIT, Hult International Business School, Wentworth University, UMass Boston y Community College of Rhode Island, entre otras.

Este encuentro permitió a los participantes conectarse, intercambiar, crear redes profesionales y compartir experiencias académicas.

El encuentro contó con la participación de personalidades dominicanas destacadas en Boston.