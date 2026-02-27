En foto: Sexta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader pronuncia este viernes su sexta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en un discurso en el que expone los principales logros de su gestión, los desafíos pendientes y las líneas estratégicas del Gobierno, en el marco de la conmemoración de la Independencia Nacional.

Presidente Luis Abinader ante la Asamblea NacionalJosé de León

Presidente Luis Abinader ante la Asamblea NacionalJosé de León