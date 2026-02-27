Santo Domingo 0ºC / 0ºC
En foto: Sexta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader

Se espera que el mandatario exponga los principales logros de su gestión

El presidente Luis Abinader pronuncia este viernes su sexta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en un discurso en el que expone los principales logros de su gestión, los desafíos pendientes y las líneas estratégicas del Gobierno, en el marco de la conmemoración de la Independencia Nacional.

Betty Geronimo, alcaldesa del SDN

Betty Geronimo, alcaldesa del SDN

Rafael Adolfo Pérez de León, director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)

Rafael Adolfo Pérez de León, director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)

Eddy Olivares Ortega, ministro de Trabajo

Eddy Olivares Ortega, ministro de Trabajo
 Eddy Olivares Ortega, ministro de Trabajo

Deligne Ascención, ministro sin cartera

Deligne Ascención, ministro sin cartera

Welinton Arnold, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)

Welinton Arnold, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)

Ito Bisonó, ministro de Vivienda y Edificaciones

Ito Bisonó, ministro de Vivienda y Edificaciones

