¿Cuándo inicia la entrega de las nuevas cédulas en República Dominicana?

La Junta Central Electoral (JCE) presentó este jueves el diseño oficial, las especificaciones técnicas y el cronograma de implementación de las nuevas cédulas de identidad y electoral, así como la cédula de identidad para extranjeros.

El acto estuvo encabezado por el presidente del órgano electoral, Román Andrés Jáquez Liranzo, junto a los miembros titulares y suplentes de la institución.

Características de las nuevas cédulas

• Fabricadas en policarbonato, con una durabilidad promedio de 25 años.

• Incorporan más de 100 medidas de seguridad en tres niveles: visibles, encubiertas y forenses.

• Incluyen imagen grabada con láser (CLI), Código de Acceso a la Tarjeta (CAN) y Zona de Lectura Mecánica (MRZ), lo que permitirá usar la cédula como documento de viaje.

• Por primera vez, el número de cédula estará en relieve táctil, para facilitar la identificación por personas con discapacidad.

• Diseño con elementos patrios, culturales y medioambientales: Juan Pablo Duarte, Monumento a los Héroes de la Restauración, güira, tambora, cigua palmera y larimar.

Cronograma de emisión

• 8 de enero de 2026: inicio con personal interno de la JCE.

• 26 de enero de 2026: impresión y entrega de la primera cédula al presidente de la República.

• Febrero-marzo de 2026: entrega a senadores, diputados, jueces de Altas Cortes, comunicadores y empleados públicos y privados.

• 8 de abril de 2026: apertura general de cedulación en el país por mes de cumpleaños.

• 31 de marzo de 2027: conclusión del proceso de renovación nacional.

• 8 de abril de 2026 – mayo de 2026: inicio de cedulación en el exterior.

• 21 de enero de 2028: cierre del proceso de renovación en el exterior.

La JCE informó que se renovarán 9.4 millones de documentos antes de marzo de 2027, fecha en que la cédula actual perderá vigencia legal.