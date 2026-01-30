Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Obras Pública hará cierre parcial en desnivel de la 27 de Febrero por trabajos de reparación

Los trabajos siempre serán en horario nocturno e incluyen cierre parcial del tránsito en los lugares intervenidos

El MOPC llama a la ciudadanía a tomar las previsiones de lugar para facilitar el tránsito

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informa que a partir de este jueves 29 de enero en horario nocturno realizará trabajos de reparación de barandas metálicas sobre muros Jersey en los pasos a desnivel de la avenida 27 de Febrero que interceptan con las avenidas Privada, Núñez de Cáceres, Doctor Fernando Defilló, y calle Carmen Mendoza de Cornielle.

Los trabajos, cuya conclusión está prevista para el miércoles 5 de febrero, iniciarán a partir de las 10:00 de esta noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, y así para cada día.

Durante el período señalado y en ese mismo horario, será cerrado de manera parcial el tránsito vehicular por la avenida 27 de Febrero, es decir, estarán cerrados simultáneamente un carril de la vía expresa y un carril de la vía marginal, próximo a los muros Jersey.

Asimismo, cuando el caso lo amerite habrá cierre en ambos sentidos y de manera alternada, a fin de poder implementar y desarrollar las actividades de forma segura y eficiente.

El MOPC llama a la ciudadanía, muy en especial a los conductores que se desplazan por las vías que serán intervenidas a tomar las previsiones de lugar, para colaborar con un más efectivo sistema de transporte.

