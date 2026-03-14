Qué pasó con el millonario botín de la joyería Popi Oro

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El abogado de la víctima del asalto a la joyería Popi Oro, Randi Banks, informó que aún se desconoce el paradero de unos 5,000 gramos de oro sustraídos durante el robo.

Según explicó, el valor de la mercancía supera los 55 millones de pesos, lo que refleja la magnitud del delito y el fuerte impacto económico para la víctima.

Josue Garcia Sosa, su defensor legal subrayó que la investigación continúa y que las autoridades trabajan para dar con el paradero del oro robado, considerado uno de los hurtos más significativos en el sector joyero en los últimos años.