Read Estrella: en el Senasa “me tenían al coger el monte”

Llovió”. Era la palabra clave supuestamente utilizada por el exdirector del SeNaSa Santiago Hazim Libainy para avisarle al recaudador de sobornos, José Pablo Ortiz Giraldez, que la institución había pagado a los contratistas, para que fuera a buscar el porciento que cada uno debía entregarle por los contratos asignados.

Según el expediente de solicitud de medida de coerción, Hazim Libainy y Ortiz Giraldez eran amigos de 30 años, y en nombre de esa amistad y confianza lo habría designado desde el principio como “intermediario exclusivo para exigir y recaudar comisiones ilegales”

Indica que en esas funciones lo instruyó para que fuera donde Read Estrella, supuestamente a exigirle un soborno del 35% sobre su facturación por los contratos firmados por el SeNasa con las empresas del Grupo Read.

Agrega que cuando Ortiz Giraldez le dio el mensaje a Read Estrella, este dudó de que proviniera de Hazim Libainy, por lo que decidió hacerle una visita en su despacho donde el exfuncionario le confirmó lo del recado.

Señala que el representante de las empresas del Grupo Read (Khersum, Deleste y Farmacard) le hizo a Hazim Libainy una contrapopuesta, y ofertó pagarle solo el 30%, que fue aceptado por el exdirector del SeNaSa, dada las relaciones de hermandad política entre ambos.

EL TESTIGO MIURA

Fue Juan Carlos Miura Victoria, abogado de las empresas del Grupo Read, hoy testigo a cargo del Ministerio Público, quien dijo que hubo un momento en que el imputado Read Estrella le manifestó que en el SeNaSa “lo tenían al coger el monte”, ya que de no pagar los sobornos no le abonarían los pagos a sus empresas.

Ese mismo testigo declaró haber recibido una compensación equivalente a aproximadamente el 6% del valor facturado por este mecanismo.

También dijo que extendió el servicio al cobrador de sobornos Ortiz Giraldez, “constituyendo para él “dos empresas adicionales ficticias (PDSS y OGSS Servicios a tu Salud) que emitían facturas por servicios nunca prestados”.

Agregó que por la constitución de cada una de ellas cobró en efectovio US$1,000 ( un total de US USD2,000).

JULIAN OLIVERO

El encargado de contabilidad y tesorero del Grupo Read, y también testigo a cargo del MP, declaró que por instrucciones de Eduardo Read “ (él)hacía entrega recurrente de pagos en efectivo que recibía en fundas selladas del Banco Vimenca” a través del abogado Miura Victoria.

Agregó que Miura se encargaba de “contar y organizar el dinero” para entregarlo personalmente a José Manuel Fermín, “quien se presentaba como chofer” de Ortiz Giraldez.

Resalta Olivero que los montos manejados eran “cuantiosos y variables”, alcanzando aproximadamente RD$43 millones de pesos mensuales en los últimos tres meses del año 2022 tras incorporación del contrato con Farmacard.

PALABRA CLAVE

Fue el testigo Olivero quien dijo que cuando los pagos del SeNaSa eran efectuados a las empresas contratistas, Hazim Libainy lo notificaba a Ortiz Giraldez con la palabra “llovió”, “desencadenando la exigencia del soborno” que hacía el recaudador utilizando para ello la empresas ficticias PDSS y OGSS arriba mencionadas.

Agregó que una vez con el dinero en manos, Ortiz Giraldez convertía el 90% en dólares y se los entregaba personalmente a Hazim Libainy “en lugares discretos como vehículos, restaurantes o apartamentos alquilados en la Torre Arpel” , mientras él retenía una comisión del 10%.

Este esquema que según el expediente le habría permitido al exdirector del SeNaSa “lavar más de RD$949 millones” entre finales del 2020 y agosto del 2022, se inició nuevamente en el 2023 “exclusivamente con el Grupo Read”, de Read Estrella, hasta el 2025 cuando Hazim Libainy fue destituido de la institución.

MODALIDAD PAGO SOBORNOS

En esta ocasión era “dinero en efectivo que se entregaba en fundas selladas” y que supuestamente Hazim Lianine justificaba como “fondos exclusivos para la campaña electoral”.

Resalta el expediente que de esa forma, por concepto de sobornos por los contratos ejecutados, en el período septiembre 2020-agosto 2025 “se movilizó y se le entregó al imputado Santiago Hazim Libainy, a través de Ortiz Giraldez, la suma de RD$1,109,010,761.29”.

EMPRESAS UTILIZADAS

Fueron JCMV Despacho Legal, Haton, Getsalud, Sibila Azusalud, SPM, Fundación NM Rehabilitación y Restauración; y Marcargo. Todas, prestadoras de servicios de salud.

VIOLAN LEY 340-06

El 15 de agosto del 2025 la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) mediante Resolución RIC-0109 dio un plazo de 70 días para que el contrato entre SeNaSa y Farmacard, del Grupo Read, fuera anulado, por haber sido firmado en violación a las disposiciones de los artículos 6 y 16 de la Ley 340-06.

La Resolución de la DGCP fue emitida en respuesta a una solicitud de investigación hecha por DNH Digital Healt Network SRL en contra de Farmacard.

Señala además, que la Contraloría General durante un levantamiento de información detectó que Farmacard se mantuvo operando por todo un año “no obstante el contrato haber sido adjudicado a RDF ( Red Dominicana de Farmacias, SRL), producto del proceso número CENAS-A-CCC-LPN-2019-0022 y firmado contrato el primero de junio del 2020, por lo que no fue sino hasta el 12 de junio del 2021 cuando asumió la ejecución del mismo.

IMPUTADOS

Por el fraude estimado en más de RD$15,000 millones, de los 10 primeros arrestados en la Operación Cobra, guardan prisión preventiva en la nueva cárcel de Las Parra, además de Hazim Libainy, los imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez , Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Mientras que al empresario Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cooperan con la investigación que hace el MP del caso, se les impuso como medida de coerción arresto domiciliario, pago de multa e impedimento de salid del país.