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Entre recuerdos y emociones, así se vivió el primer aniversario de la tragedia del Jet Set. Un encuentro marcado por el dolor, pero también por el amor y la memoria de quienes ya no están, donde familiares y amigos se reunieron para honrar sus vidas y mantener vivo su legado.

A continuación, te presentamos una galería de imágenes que capturan las conmovedoras y desgarradoras escenas de dolor vividas durante la jornada:

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

A un año de la tragedia, persiste el clamor de justicia por las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

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A un año de la tragedia, persiste el clamor de justicia por las víctimas del Jet SetElieser Tapia

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