Entre recuerdos y emociones, así se vivió el primer aniversario de la tragedia del Jet Set. Un encuentro marcado por el dolor, pero también por el amor y la memoria de quienes ya no están, donde familiares y amigos se reunieron para honrar sus vidas y mantener vivo su legado.
A continuación, te presentamos una galería de imágenes que capturan las conmovedoras y desgarradoras escenas de dolor vividas durante la jornada:
Un año después del Jet Set
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Los preparativos para la vigilia de este martes, desde las 10:00 de la noche, siguen su curso.