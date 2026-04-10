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Dolor que no cesa

Entre recuerdos y emociones: así se vivió el primer aniversario de la tragedia del Jet Set

En el encuentro estuvieron presentes familiares y amigos de las víctimas

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Entre recuerdos y emociones, así se vivió el primer aniversario de la tragedia del Jet Set. Un encuentro marcado por el dolor, pero también por el amor y la memoria de quienes ya no están, donde familiares y amigos se reunieron para honrar sus vidas y mantener vivo su legado.

A continuación, te presentamos una galería de imágenes que capturan las conmovedoras y desgarradoras escenas de dolor vividas durante la jornada:

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

A un año de la tragedia, persiste el clamor de justicia por las víctimas del Jet Set

A un año de la tragedia, persiste el clamor de justicia por las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

A un año de la tragedia, persiste el clamor de justicia por las víctimas del Jet Set

A un año de la tragedia, persiste el clamor de justicia por las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet Set

Familiares honran la memoria de las víctimas del Jet SetElieser Tapia

A un año de la tragedia, persiste el clamor de justicia por las víctimas del Jet Set

A un año de la tragedia, persiste el clamor de justicia por las víctimas del Jet SetElieser Tapia

Un año después del Jet Set

En vigilia, familiares lloran a víctimas de la tragedia del Jet Set

En vigilia, familiares lloran a víctimas de la tragedia del Jet Set

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En vigilia, familiares lloran a víctimas de la tragedia del Jet Set

En vigilia, familiares lloran a víctimas de la tragedia del Jet Set

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En vigilia, familiares lloran a víctimas de la tragedia del Jet Set

En vigilia, familiares lloran a víctimas de la tragedia del Jet Set

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Inician encendido de velas en vigilia en Jet Set

Inician encendido de velas en vigilia en Jet Set

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Hija de Rubby Pérez encabeza vigilia en Jet Set a un año de la tragedia

Hija de Rubby Pérez encabeza vigilia en Jet Set a un año de la tragediaJavier Herrera

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Decenas de personas siguen llegando bajo lluvia para participar de la vigilia en la discoteca Jet Set

Decenas de personas siguen llegando bajo lluvia para participar de la vigilia en la discoteca Jet Set

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Decenas de personas siguen llegando bajo lluvia para participar de la vigilia en la discoteca Jet Set

Decenas de personas siguen llegando bajo lluvia para participar de la vigilia en la discoteca Jet SetJavier Herrera

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Los preparativos para la vigilia de este martes, desde las 10:00 de la noche, siguen su curso.

Los preparativos para la vigilia de este martes, desde las 10:00 de la noche, siguen su curso.

Los preparativos para la vigilia de este martes, desde las 10:00 de la noche, siguen su curso.

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