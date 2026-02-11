República Dominicana registró avances en la lucha contra corrupción

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La República Dominicana registró avances en la lucha contra la corrupción, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado ayer por Transparencia Internacional, sin embargo, Participación Ciudadana advierte que, por los escándalos denunciados recientemente, esta puntuación podría verse afectada en futuras mediciones.

Al ofrecer la información, Leidy Blanco, coordinadora general de la entidad de la sociedad civil, dijo que para contrarrestar esta amenaza es necesario adoptar acciones rápidas contra los funcionarios que se involucren en faltas éticas y, sobre todo, que la justicia actúe con presteza y eficacia contra todos aquellos a quienes se le demuestre actos de corrupción.

“Para que sigamos aumentando la confianza es necesario enviar mensajes muy claros de que estos avances no son vulnerables”, precisó.

De acuerdo al informe, República Dominicana avanzó por quinto año consecutivo, al alcanzar 37 puntos, ocupando el puesto 99.

El informe de Transparencia Internacional señala que “la corrupción está empeorando en todo el mundo y afecta incluso a democracias consolidadas, que están registrando un aumento de la corrupción en un contexto de debilitamiento del liderazgo”. Los datos de TI muestran que el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12, hace una década, a tan solo cinco este año.

El IPC clasifica a 182 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy muy limpio).

La puntuación promedio mundial en 2025 fue de 42 sobre 100, su nivel más bajo en más de una década, lo que apunta a una preocupante tendencia descendente, incluyendo en países que tradicionalmente sacaban buenas notas.

Del continente americano participaron 33 países, con una puntuación promedio de 42 puntos. La República Dominicana, en este grupo ocupa la posición 18, por debajo de Canadá, Uruguay, Barbados, Bahamas, Estados Unidos, Chile, Saint Vincent y Granadina, Dominica, Santa Lucia, Costa Rica, Grenada, Jamaica, Trinidad y Tobago, Cuba, Guyana, Suriname y Colombia. Sin embargo, esta por encima de: Argentina, Belize, Brasil, Panamá, El Salvador, Perú; Bolivia, México, Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. Diez de estos países bajaron significativamente su puntuación en los últimos años, siendo República Dominicana el único del continente que aumentó, pasando de 28 en el 2020 a 37 en el 2025.

Pide investigar

Sobre la denuncia realizada por la periodista Nuria Piera en su programa de televisión sobre presuntos descuentos salariales y amenazas a servidores públicos en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda), la coordinadora de PC considera oportuno investigar, ya que de ser cierto, la ley establece claramente que se trata de una falta administrativa grave que puede dar paso a la destitución.

“Aquí no es que el director del Feda solicite una ayuda técnica al Ministerio de Administración Pública (MAP); lo que corresponde es investigar. Si esa conducta es cierta y comprobable, la ley establece claramente que se trata de una falta administrativa grave que puede dar paso a la destitución”, puntualizó Leidy Blanco.