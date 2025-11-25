Revelan lo que varios individuos le arrojaron a Josefina antes de abandonarla en Higüey

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Fue localizada con vida la señora Josefina Espinal, quien había sido reportada como desaparecida el pasado viernes, luego de que su esposo la dejara en la parada del Expreso Vegano, ubicada en la calle marginal Juan Pablo Duarte, esquina avenida Rivas, sector Jeremías, La Vega.

La información fue confirmada por la Policía Nacional en La Vega, a través de un comunicado, donde indicó que, al momento del contacto, la señora de 57 años perdió el conocimiento, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital de la provincia.

“Estando ya en manos del personal médico y sus familiares, manifestó que había sido interceptada por varios individuos que supuestamente le arrojaron un humo en el rostro, dejándola inconsciente y abandonada posteriormente en un área de matorrales en Higüey”, comunicó la uniformada.

Josefina, según la Policía, agregó además que, tras recuperar la movilidad, logró abordar un vehículo de transporte y regresar a La Vega, donde finalmente fue identificada y asistida.

“Las autoridades continúan profundizando las investigaciones sobre las circunstancias del hecho”, aseguró la institución del orden.