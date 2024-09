Como comunicadora integral, siempre he tenido un propósito claro: generar un impacto positivo. Ya sea a través de mis palabras, de los proyectos en los que me involucro, o de las relaciones que construyo.

Mi meta ha sido fomentar el respeto y el entendimiento mutuo; sin embargo, algo que he aprendido con el tiempo es que para poder comunicarme de manera efectiva y mantener esa influencia positiva, hay una habilidad esencial que debemos dominar: saber poner límites.

Cuando hablamos de límites, solemos pensar en barreras o restricciones. La realidad es que son herramientas poderosas que nos permiten mantener nuestras relaciones y nuestra comunicación en equilibrio. Poner límites no es imponer distancia, es trazar líneas claras que definen hasta dónde estamos dispuestos a llegar y a aceptar. Esto es crucial en todas las áreas de la vida, en particular, en la comunicación y en la crianza.

Como comunicadora integral, he aprendido que los límites son fundamentales para proteger nuestra integridad profesional y personal. En mi experiencia, la falta de límites en la comunicación puede llevar a malentendidos, agotamiento emocional e incluso a la pérdida de nuestra esencia como profesionales.

A menudo, nos sentimos obligados a decir que sí a todo para no decepcionar a los demás o para cumplir con expectativas que no necesariamente coinciden con nuestras capacidades o necesidades. Esto nos perjudica a nivel personal, en la calidad de nuestro trabajo y en las relaciones que intentamos construir.

Desde mi enfoque de comunicación, basada en valores como el respeto, la empatía y la autenticidad, los límites son una manifestación de esos principios. Cuando lo pongo, lo hago porque reconozco mi valor y el de los demás. Es una forma de asegurar que el intercambio comunicativo sea saludable, transparente y sostenible a largo plazo.

Los límites permiten que la conversación fluya en una dirección que beneficie a ambas partes, creando un espacio donde todas las voces pueden ser escuchadas sin sacrificios innecesarios.

Este concepto de los límites también es vital en la crianza. Muchas veces, como padres o cuidadores, sentimos la presión de estar siempre disponibles para nuestros hijos, de satisfacer todas sus necesidades y deseos. Nos enseñaron que amar significa dar incondicionalmente. Pocas veces nos enseñaron que amar también significa poner límites. Y esto es algo que, como madre y comunicadora, he aprendido a valorar profundamente.

Criar a un hijo se trata de proveer amor y cuidado, de enseñarle a comprender que el mundo no siempre va a adaptarse a sus deseos. Poner límites es parte de esa enseñanza. Es mostrarles que hay momentos para decir «sí» y momentos para decir «no», y que ambas respuestas son válidas.

A menudo, cuando los niños crecen sin una estructura clara de límites, enfrentan la vida adulta sin las herramientas necesarias para manejar el rechazo, la frustración o la realidad de que no siempre se puede tener lo que se quiere. Aprenden, tarde y a la fuerza, lo que debería haber sido parte de su formación desde temprana edad.

Como comunicadora integral que busca impactar positivamente, veo los límites como una forma de crear relaciones más saludables, tanto en el ámbito personal como profesional. En el trabajo, poner límites es esencial para evitar el agotamiento y mantener un equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestra vida personal. Un comunicador que no sabe poner límites corre el riesgo de diluir su mensaje, de estar disponible para todo y todos, pero sin la energía o el enfoque necesarios para realmente generar un impacto.

Este mismo principio se aplica en la crianza. Enseñar a nuestros hijos a respetar los límites no es una forma de limitar su crecimiento, es ayudarlos a desarrollarse con una comprensión clara de la importancia del respeto mutuo.

Como madre, he aprendido que decir «no» no me hace menos amorosa, ni significa que no estoy disponible para mi hijo. Por el contrario, es una manera de enseñarle a valorar las necesidades de los demás, a gestionar sus expectativas y, sobre todo, a ser resiliente.

Los límites, entonces, no son barreras que nos aíslan del mundo o de los demás. Son herramientas que nos permiten proteger nuestra esencia y asegurar que las interacciones que tenemos sean genuinas y respetuosas.

Decir «no» cuando es necesario es un acto de autocuidado, y de cuidado hacia los demás. Nos permite estar presentes de manera auténtica, sin resentimientos ni agotamiento. Los límites son una parte esencial de la comunicación y de la vida. Esto no es posible sin límites claros. Los límites nos permiten establecer relaciones más saludables, nos protegen del agotamiento y nos ayudan a mantener nuestra integridad. Al final del día, los límites no son una señal de debilidad o rechazo, es una muestra de amor propio y respeto mutuo, esenciales para lograr un impacto verdaderamente positivo