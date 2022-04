El video por el que arremeten contra Milagros Germán y la posición de la FIL

La ministra de Cultura está en boca de todos. En las redes sociales es tendencia y no por manifestaciones halagüeñas. Cientos de usuarios están atacando y poniendo entredicho la labor de Milagros Germán tras la inauguración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 (FILDS).

Y es que se ha publicado un video que ha sido compartido miles de veces, en el que se ve una de las dinámicas conocidas en dicho evento como «micrófono abierto», que muestra a una joven hablar abiertamente a favor del movimiento LGBTQ+ y la ideología de género.

«Esto será con tet*as o no será. No sé cuándo esta mierd* acabará pero sin feminismo no sucederá. Esto viene de atrás, la revolución es afro, la revolución es trans. Enciendan una chispa y confíen en el incendio», dijo la dama en una de las actividades de la Feria del Libro el pasado sábado 23.

El material gráfico provocó indignación en la mayoría de los usuarios tanto en Twitter como en Instagram. Además, muchos publicaron videos y fotos de supuestos pabellones en la feria que estaban vacíos, sin libros. Otros dijeron que el evento fue una pérdida de dinero que lo que ahí se hace es sólo vender comida.

Creo Milagros Germán como ministro cultura No está ayudando al gobierno @luisabinader . Con el mayor respeto a tan distinguida Dama y comunicadora. — Vinicio Castillo (@VinicioSenador) April 24, 2022

También, otros aseguraron que el discurso de la joven que aparece en el video es un atentado contra los valores.

Hoy sufrimos discursos como los de esta señora en la Feria del Libro, por esos mismos elementos, que reitero, hoy asumen su lucha como "progres" bajo la guianza de los preceptos de Antonio Gramsci: destrucción de los valores de la civilización occidental. ¡Dios nos ayude! pic.twitter.com/Egibw14kum — Elìas Wessin Chàvez (@WessinChavez) April 24, 2022

Posición de la Dirección de la Feria Internacional del Libro 2022

Sin embargo, la posición de los directores de la FILDS es otra. Argumentaron que «las aseveraciones de este tipo son responsabilidad exclusiva de la persona que la expresa».

Aclararon que ese tipo de actividades, «micrófono abierto«, se ha hecho por años en el marco de las ferias y festividades tanto en el país como en otras naciones.

A continuación, el comunicado íntegro:

La Dirección de las Ferias del Libro, como ente organizador de la XXIV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022, impulsa cada año un espacio dedicado al intercambio cultural y la promoción de las letras, donde el pluralismo y la libertad de expresión son fundamentales, sin que los conceptos individuales o particulares, siempre y cuando estén enmarcados en las leyes y la constitución dominicana, puedan ser objeto de ningún tipo de censura previa, aun cuando no coincidan necesariamente con la visión y el norte de nuestra gestión.

El video que circula por redes sociales, en el que se escuchan precisamente algunas aseveraciones de este tipo, son responsabilidad exclusiva de la persona que las expresa, como parte de una declamación abierta de poesías independientes, cuyos autores son los únicos responsables de sus respectivos escritos y declamaciones.

Es justo aclarar que estas dinámicas de micrófono abierto, se vienen realizando desde hace años, en el marco de ferias y festivales, tanto nacionales como internacionales.