Las redes sociales se han encendido, luego de que en medio del concierto del cantautor dominicano Juan Luis Guerra, celebrado en el estadio Olímpico la noche del sábado, se presentara una propaganda del candidato a alcalde por Santo Domingo Este Dio Astacio, quien representa al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Un juego de drones se alzó en las sobre los más de 50,000 presentes en el concierto, primero con la bandera dominicana como carnada, antes de salir un mensaje en el que llamaba a votar en las elecciones municipales de este próximo 18 de febrero, por Dío Astacio.

Esto provocó el disgusto de los cibernautas, quienes consideraron “de mal gusto “, como lo han expresado en redes sociales, sobre todo teniendo al pastor como tendencia en Twitter, desde tempranas horas del domingo.

Sin embargo, el pastor se desligó de esa publicidad, afirmando que no fue obra de su equipo de campaña y que “no autorizó” que fuera colgado en sus propias redes sociales, decisión que según sus declaraciones, habría sido tomada por sus manejadores de redes.

El PRM se desligó de la propaganda de Dío Astacio en el Olimpico. FOTO FUENTE EXTERNA

“Lamento mucho que en medio de un concierto tan exitoso como el del maestro Juan Luis Guerra, se haya colocado una publicidad visual de nuestra candidatura, sin el permiso mio o de mi equipo de campaña. Al mismo tiempo deploro que uno de nuestros manejadores de redes haya posteado esa publicidad que no cuenta con mi aprobación. Reafirmo mi compromiso de mejorar la calidad de vida de mi gente de SD Este, con el respeto y el trabajo que nos caracteriza.”, colgó Astacio en su cuenta de X.

Sin embargo, los comentarios negativos se multiplicaron, a continuación, algunos de ellos:

«Hermano, discúlpeme, pero es poco creíble su declaración»

«Charlatán! Yo no estaba en política y ahora me pondré hacerla para que no ganes!»

«Una publicidad de esa magnitud dudo mucho que se haga sin el consentimiento del candidato»

«Continue asi van bien se lograra el objetivo.»

«Peeo si no tiene control de su equipo de trabajo ¿Cómo controlará el municipio?»

Estos son solo algunos de los comentarios colgados en las redes sociales, plataforma utilizada por su organización, para desligarse de lo sucedido, a través del presidente de la organización, Luis Ignacio Paliza, quien indicó lo siguiente:

«La propaganda vista en el concierto del maestro Juan Luis Guerra en la noche de ayer, no corresponde a una publicidad institucional del @prm_oficial. Nuestra organización desconoce la misma, y rechaza el uso de nuestros símbolos sin autorización», sentenció Paliza.

El show de drones ha robado la atención de los usuarios de redes sociales, incluso por encima del propio concierto del maestro Juan Luis Guerra, según las tendencias en redes sociales.