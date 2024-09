Emmanuel Macron nombró primer ministro de Francia a Michel Barnier tras casi dos meses de bloqueo político

El ex negociador de la Unión Europea para el Brexit recibió del presidente francés el encargo de formar “un gobierno unificador al servicio del país”. Para su confirmación será clave el aval de la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró este jueves al antiguo negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, nuevo primer ministro, tras casi dos meses de bloqueo político después de unas elecciones anticipadas, según ha informado la Presidencia.

Barnier, de 73 años, el primer ministro de más edad en la historia de la Francia moderna, ha recibido el encargo de formar “un gobierno unificador al servicio del país”, dijo.

Desde el miércoles, los políticos y los medios de comunicación franceses habían creado expectativas de que finalmente se anunciaría un nuevo jefe de gobierno para suceder a Gabriel Attal, después de que las elecciones de julio dieran como resultado un parlamento dividido.

El presidente francés, Emmanuel Macron (izq.), y el primer ministro saliente, Gabriel Attal (EFE/EPA/TERESA SUÁREZ).

Una coalición de izquierdas emergió como la mayor fuerza política de Francia, pero sin escaños suficientes para una mayoría absoluta. La facción centrista de Macron y la extrema derecha conforman los otros dos grandes grupos de la Asamblea Nacional.

El ex ministro conservador Xavier Bertrand y el ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve habían sido considerados los favoritos iniciales.

Pero ambos se han quedado en el camino, con las matemáticas del nuevo Parlamento en contra.

En Francia, el Presidente nombra al Primer Ministro, que puede ser censurado por el Parlamento.

Tanto Bertrand como Cazeneuve corrían el riesgo de enfrentarse a una moción de censura que podría recabar el apoyo tanto del bloque de izquierdas como de la extrema derecha.

Barnier, derechista y antiguo negociador de la Unión Europea sobre el Brexit, se veía salir de las conversaciones en el Elíseo con Macron para volver a la primera línea política como primer ministro.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (derecha), susurra algo al jefe de los negociadores de la UE para el Brexit, Michel Barnier, durante una visita a la Feria Agrícola Internacional, en París, Francia. (AP Foto/Michel Euler, archivo)

Ha sido casi invisible en la vida política francesa desde que fracasó en su intento de ganar la nominación de su partido Los Republicanos (LR) para desafiar a Macron por la presidencia en 2022.

El veterano ex ministro de Asuntos Exteriores y ex comisario europeo es “compatible con Macron” y no sería vetado inmediatamente por el Parlamento, dijo a la AFP un asesor del presidente, que pidió no ser citado.

También puede leer: El autor del tiroteo en Georgia tiene 14 años y usó un fusil

Un ministro del Gobierno saliente, que también pidió no ser nombrado, dijo que era “muy popular entre los diputados de derechas sin ser un irritante para la izquierda”.

“Marine Le Pen decide”

La líder de Agrupación Nacional Marine Le Pen y el presidente de la formación Jordan Bardella (REUTERS/Gonzalo Fuentes).

Macron parece contar con que la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de la tres veces candidata presidencial Marine Le Pen no bloquee el nombramiento de Barnier.

“Esperaremos a ver el discurso político de Barnier” ante el Parlamento antes de decidir si lo respalda, dijo Le Pen, cuyo partido cuenta con el mayor número de escaños en la Cámara Baja tras las elecciones anticipadas de julio.

El líder adjunto del partido, Sebastien Chenu, en declaraciones a BFM TV, pareció indicar que la RN no apoyaría automáticamente una moción de censura contra Barnier, como lo haría con Bertrand y Cazeneuve.

El líder de RN, Jordan Bardella, dijo que Barnier será juzgado “por las pruebas” cuando se dirija al Parlamento.

La líder de los Verdes, Marine Tondelier, contraatacó: “Al final sabemos quién decide. Se llama Marine Le Pen. Es a ella a quien Macron ha decidido someterse”.

El líder de la izquierda dura Jean-Luc Melenchon, cuyo partido La Francia Insumisa (LFI) y sus aliados pertenecen a un bloque de izquierdas, dijo que el nombramiento del político de derechas significaba que las elecciones habían sido “robadas a los franceses”.

Melenchón dijo que el nombramiento de Barnier significaba que las elecciones habían sido “robadas a los franceses”. (REUTERS/Yara Nardi)

La decisión de Macron llega bajo la presión de un plazo para presentar un proyecto de presupuesto para 2025 para las tensas finanzas públicas francesas antes del 1 de octubre.

También marca su intento de reconocer el rechazo de su gobierno de siete años sin renunciar a las reformas duramente luchadas, entre ellas el aumento ampliamente resentido del año pasado de la edad oficial de jubilación a 64 de 62 años.

Después de que las elecciones de julio privaran a Macron de su mayoría relativa en el Parlamento, el presidente centrista ha alargado el nombramiento de un nuevo primer ministro durante un periodo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, hasta los Juegos Olímpicos de julio-agosto y más allá.

Durante todo el caos, Attal, que hizo historia este año como el jefe de gobierno más joven y el primero abiertamente gay de Francia, ha permanecido en el cargo como interino.

En declaraciones al diario Le Figaro y utilizando la jerga del rugby, expresó su esperanza de que su sucesor pudiera “convertir el try” (ensayo)de las políticas cuya aplicación él no pudo completar.

(Con información de AFP)