Empresarios de la construcción se ahogan en deudas; dicen les siguen cobrando préstamos

La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Inc., (COPYMECON) informó que sufren pérdidas invaluables que podrían llevarlos a desaparecer, producto de la paralización de todos los proyectos en ejecución a causa de la propagación del coronavirus.

Eliseo Cristopher, presidente de COPYMECON, dijo que la situación es muy peligrosa para las micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen el compromiso de pagar nóminas a empleados, con entidades financieras, pago de instalaciones, electricidad, líneas telefónicas, y seguridad.

Se quejó de que las entidades financieras siguen cobrando sin detenerse a los pequeños constructores que tienen deudas, y que por las medidas adoptadas por el superior gobierno no están produciendo un solo centavo.

Cristopher señaló que ven como pertinentes las medidas adoptadas por la autoridades financieras del gobierno de flexibilizar los requisitos de cobertura del encaje legal en moneda nacional de las entidades financieras, reconociendo los títulos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda como cobertura válida para acceder a dichas facilidades.

“Si no se disponen medidas más flexibles para el sector construcción, corremos el riesgo de desaparecer, porque las deudas nos ahogaran, nuestros empleados van a padecer grandes penurias, los proyectos en vía de desarrollo sucumbirán, porque no hay forma de sostener lo que está ocurriendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo”, manifestó el representante de los pequeños constructores.

El presidente de COPYMECON entiende que hay dinero suficiente para que todos sus miembros sean tomados en cuenta para dinamizar la economía local, sostener en pie sus empresas y cumplir con los compromisos asumidos con la banca nacional.