«En el PLD no hay cojones para hacerle algo a Miriam Germán, Yeni ni Camacho», asegura Guido Gómez

Para el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) «no tienen cojones» para atentar contra la seguridad de la titular de la Procuraduría, Miriam Germán Brito, ni de los fiscales encargados de Persecución de esa entidad, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

La aseveración de Gómez Mazara responde a la pregunta sobre la integridad física de los fiscales, luego de que el pasado lunes peledeístas se manifestaran frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en protesta por los apresamientos de exfuncionarios de Danilo Medina con el denominado caso Calamar, en el que se señala a los encartados de estafar al Estado con 19 mil millones de pesos en expropiaciones de terrenos públicos.

El perremeísta opinó que dicha revuelta, protagonizada por miembros del partido morado, representa la «degradación» de esa organización política.

«Eso ha evidenciado la tiguerización de la política. Eso sí degrada al sistema de partidos, porque genera una incapacidad de dirimir los conflictos en las instancias instituciones. Aquí es un juicio que va a determinar la suerte de cada imputado, no es las gradas, la intranquilidad. Y en el caso de Miriam, Yeni y Camacho, en el PLD no hay cojones para hacerle algo a esa gente. Ellos pudieran tener cuarto, pero cojones no tienen para hacer eso», aseguró el dirigente del partido oficialista.