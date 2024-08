El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó este lunes que agentes policiales adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (DICRIM), trabajan en la búsqueda de Edwin Andrés Gerónimo Mejía, alias “Espaillat y/o El Cojito”, de 41 años, señalado como el presunto autor de la muerte de Luisa Betances Fabián de 56 años.

Betances Fabián falleció la madrugada de este lunes mientras recibía atención médica en un centro de salud, a donde fue trasladada la tarde del domingo desde el hotel en el que se hospedaba, ubicado en la Zona Colonial del Distrito Nacional.

Los hijos de la hoy occisa narran cómo pudieron dar con el paradero de su madre tras esta no contestar la llamada a sus vástagos.

«Mi hermana se acercó a mí y me dijo «mira pero yo no he podido contactarme con mami hoy (el domingo) e inmediatamente comenzamos a sospechar que algo estaba sucediendo y cuando la llamábamos no contestaba», narró Oscarly Cuello, hijo de la víctima.

«En algunas ocasiones había una voz masculina que contestaba y decía que ese número está equivocado como en forma de burla. Inmediatamente ya habíamos tomado la iniciativa de salir a buscarla, teníamos conocimiento de que esa persona era colmadero en la Zona Colonial y pues proseguimos a buscarlo en esa zona y logramos ir uniendo las informaciones», añadió.

La Policíia Nacional exhortó al presunto autor entregarse por la vía que entienda pertinente.

Según las investigaciones preliminares, Gerónimo Mejía fue la última persona vista con la víctima antes de los eventos que llevaron a su trágico desenlace.

La Policía está a la espera del resultado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar con certeza la causa de la muerte».

