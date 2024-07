Encías y sonrisas

Las encías son tejidos blandos de color rosado pálido que rodean y protegen los dientes y hueso alveolar; bordean los cuellos de las piezas dentarias y son protagonistas de la salud oral y la sonrisa.



Las principales características de una encía sana son: color rosado, contorneado Inter dental definido, aspecto de cáscara de naranja, firme y de apariencia brillante, no sangrado espontáneo ni al cepillado y consistencia elástica.



Las enfermedades periodontales afectan las encías y todo el tejido de alrededor del diente, en su primer estadio se conoce como gingivitis, sino es tratada a tiempo, pasa a ser una periodontitis; ambas son de carácter inflamatorio y como tal, tienen repercusión en diversos órganos del cuerpo humano, tales como corazón y páncreas. De ahí, su estrecha relación con la diabetes.



Las encías juegan un rol muy importante en la sonrisa, es imposible hablar de una sonrisa hermosa estéticamente (se hace esta aclaración ya que la sonrisa es la expresión del alma y tiene un aspecto más que físico, espiritual) con unas encías enfermas. El primer paso a tratar es que sean saludables y luego bellas.

Los tratamientos estéticos más comunes que se realizan en las encías son:



1- Peeling gingival: el cual está indicado ante la presencia de encías con pigmentaciones, manchas o tonalidades oscuras., también por decisión del paciente ya que no le agrada el color de sus encías.



2- Gingivoplastia: remodelación del contorno gingival, en ocasiones disminuyendo el grosor de la misma, en otras logrando un alargamiento dentario.



3- Injerto Gingival: muy recomendado para cubrir los cuellos dentarios, no solo mejorando la apariencia, también la sensibilidad a los cambios térmicos y consumo de alimentos ácido o agrios.



Generalmente estos procedimientos se realizan en conjunto con otras áreas de la odontología, por ejemplo: rehabilitación oral, ortodoncia, implantología, entre otras. Para poder lograr una armonización orofacial o un diseño de sonrisa es imprescindible tratar la cavidad oral en conjunto y en directa relación con el ser humano. El Periodoncista, formará junto con los demás especialistas, un equipo profesional que velará, primero por su salud y luego por la belleza.



Pacientes con encías no saludables, enfermedades de inmuno depresión descontrolados, problemas de cicatrización y/o coagulación, encías muy delgadas, con uso continuo de ciertos medicamentos, entre otras condiciones, deben ser saneados, controlados y luego tratado, con la aprobación de su médico.



La alta tecnología ha simplificado todos estos tratamientos, es así como gracias a la fototerapia, se disminuye el post operatorio, los procesos inflamatorios e infecciosos; la aplicación del láser de baja potencia facilita el corte y remodelación de las encías; técnicas de anestesias guiadas ayudan a mayor efectividad; la integración de impresiones digitales; la inteligencia artificial permite proyectar un antes y un después que le da una idea al paciente del resultado. Sin embargo, todo esto debe ser realizado por manos expertas, sin obviar los avances científicos.



Recuerde, la salud prevalece ante la belleza.