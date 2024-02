Santiago.- El hallazgo del cuerpo de un niño de 6 años, muerto con signos de violencia en el sector Los Solares, en la comunidad de Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste, de esta provincia, ha consternado a los familiares y vecinos del menor.

Se trata del niño Daymer Pérez Montero, hijo de los señores Rafael Emilio Almonte y Mercedes Pérez.

Su cuerpo fue encontrado en un solar baldío, próximo a su residencia, a las 10:00 de la mañana de este jueves. Según versiones, se cree que el niño también pudo haber sido violado sexualmente.

El menor fue trasladado al Centro Médico Rafael Castro en Cienfuegos, donde los reportes indican que presenta laceraciones.

Desconsolada por la tragedia, la madre del pequeño, Mercedes Pérez, dijo que no envió a su hijo a la escuela porque estaba aquejado de un proceso gripal.

El pastor y dirigente comunitario Pablo Ureña dijo que la zona donde ocurrió la tragedia ha sido marginada por las autoridades, ya que a cada momento se producen hechos lamentables donde un ser humano pierde la vida.

“Aquí la niñez no recibe el apoyo de las autoridades. No hay una supervisión para nadie; no tenemos seguridad. Estos hechos enlutecen al país y nos hacen sentir tristes”, expresó el también presidente del programa Niños con una Esperanza de Cienfuegos.

Las autoridades policiales y el Ministerio Público investigan el hecho para determinar la causa y establecer responsabilidades penales.