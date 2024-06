En una reciente encuesta realizada por Hoy Digital, se reveló una creciente desconfianza entre la ciudadanía respecto a la versión oficial proporcionada por la Policía Nacional sobre el desenlace del asalto al Banco Popular.

Según el reporte policial, dos de los cuatro acusados murieron en un intercambio de disparos con las autoridades. Sin embargo, los resultados de la encuesta indican que una porción significativa de la población cuestiona esta narrativa.

La encuesta, que contó con la participación de más de 100 ciudadanos, indica que la mayoría de los encuestados no cree en la versión presentada por la Policía, mientras que solo una mínima porción considera que la información oficial es verídica.

A continuación algunos de los comentarios:

Déjenos saber su respuesta en los comentarios pic.twitter.com/LvhatgZxe2 — Periódico Hoy (@PeriodicoHoy) June 7, 2024

Según narran este escepticismo se ha visto alimentado por diversas circunstancias y testimonios contradictorios que han surgido desde el incidente.

Algunos testigos presenciales han manifestado dudas sobre la legitimidad del supuesto intercambio de disparos, tal es el caso de Angélica de Jesús Solano, esposa de Johan Eduardo Belliard Aybar, quien explicó que supuestamente los agentes del orden entraron rompiendo puertas y ventanas.

«Ellos (Policía) entraron, sin orden, sin nada rompieron la casa entera, invadieron por atrás, por todos lados. Ellos agarraron y le quitaron la niña a él (Belliard), lo sacaron, me trancaron a mí y después le dispararon», dijo.

«Nosotros estábamos tranquilos acostados, escuchamos ese ruido como que si están rompiendo algo. Salió con la niña a ver qué estaba pasando, lo agarraron y me estrellaron la niña y me trancan, no me quieren dejar salir y a él lo abalearon», añadió.