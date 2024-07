Entérate NY: Atentado contra Trump

►Atentado contra Trump: Es tema de análisis y conversación obligada a nivel mundial el atentado este fin de semana contra el ex presidente de EUA Donald Trump, seguro candidato presidencial del Partido Republicano en noviembre próximo. El ataque ha sido condenado por decenas de líderes mundiales. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=9rrhaqq5KJI En los vecindarios de Washington Heights e Inwood en NYC, con mayoría de sus habitantes dominicanos, el caso es condenado y los debates con “profundidad inigualable” entre sabiólogos, todólogos, opinólogos, cienciólogos, sabichosos, y “docto”, son frecuentes en restaurantes, barberías, salones de bellezas, taxistas, guaguas y esquinas vials. ¡Uff! por doquier. Con la herida de bala que sufriera el ex presidente suman 26,597 los estadounidenses baleados hasta este domingo 14 en lo que va del 2024. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=4102 Presidentes y expresidentes en USA fallecidos, heridos y tiroteados. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=4105

►¿Cabrera al bate otra vez?: Una fuente política demócrata creíble en NYC, pidiendo no ser identificada, nos informó lo siguiente: El ex concejal Fernando Cabrera por el distrito 14, que cubre los vecindarios de Morris Heights, University Heights, Fordham y Kingsbridge en El Bronx, aspirará de nuevo al cargo con la intención de desplazar a Pierina Sánchez, cuyos votantes en esos vecindarios no están nada conformes con su trabajo. Cabrera fue concejal por dos periodos, teniendo uno ausente, que le da derecho aspirar nuevamente. Es pastor principal de New Life Outreach International en el condado, agrupando decenas de iglesias con miles de feligreses; un voto duro e invariable que lo apoya. El desempeño que tuvo como concejal ya lo sitúan como favorito ante Pierina, quien buscará reelegirse. Cabrera es un ex director del programa de Salud Mental y Consejería en Mercy College, donde también enseñó durante 12 años. Obtuvo una licenciatura en Religión de Southern California College, una maestría en Consejería de Liberty University y un doctorado en Consejería de Argosy University. Sus puestos de liderazgos en el Concejo incluyeron ser presidente del Comité de Operaciones Gubernamentales y Copresidente del Grupo de Trabajo sobre Violencia con Armas; miembro del Caucus Negro, Latino y Asiático; y ha demostrado ser un firme defensor de los inquilinos, los jóvenes y las personas mayores.

►No jugar con la inteligencia de la comunidad dominicana: Esta columna con 10 años de existencia se publica en más de 20 medios de lectura masiva de la RD, valorada por prestigiosos representantes de la comunidad dominicana en NYC y RD. Ver: https://hoy.com.do/personalidades-dominicanas-y-nueva-york-valoran-columna-enterate-ny/ porque sustenta sus contenidos en pruebas y se ha mantenido en el gusto de políticos, profesionales, empresarios, comunitarios, periodistas, comerciantes, estudiantes, taxistas y ciudadanos comunes, no como algunos llamados líderes comunitarios con un bla, bla, bla sin presentar pruebas. Esta vez nos vamos a referir a nuestra querida amiga Elida Almonte, que dirige el Festival del Sabor Dominicano. 1- Publicamos sobre su actividad: “Celebran 4to. “Festival Sabor Dominicano” en NYC; este año baja asistencia” = https://actualidadneoyorkina.com/?p=3966 2- “La comidilla en el Alto Manhattan” = https://almomento.net/enterate-ny-opinion-50/ 3- Almonte responde = https://elnacional.com.do/enterate-ny-259/, pero con argucias para jugar con la inteligencia de la comunidad quisqueyana en NYC y desviar el objetivo del evento, proclamado por ella en el 2023 como “un festival destinado a proyectar la economía y la gastronomía dominicana a través de una plataforma de inclusión social, donde podemos promover todos los sectores productivos del país, una celebración a la gastronomía, la cultura y la vívida energía que caracteriza a los criollos en el extranjero”. Ver = https://www.dominicanaonline.org/dominican-taste-festival-una-celebracion-de-la-cultura-y-gastronomia-dominicana-en-nueva-york/ En el 2022 también lo definió así. Ver = https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2022/06/26/nueva-york-realizan-dominican-taste-festival-2022/1912696 En el 2021 hizo lo propio. Ver = https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/celebran-en-nueva-york-el-dominican-taste-festival-para-promover-la-exportacion-de-productos-dominicanos-MB27738343 Ahora, en el 2024 reitera “el Festival” es un evento que reúne lo mejor de la cultura, gastronomía y tradiciones dominicanas en un solo lugar”, publicando fotos viejas con cientos de dominicanos para aparentar asistencia masiva. Ver = https://www.ultimasnoticias.com.do/2024/05/31/anuncian-la-cuarta-edicion-del-dominican-taste-festival-en-nueva-york/#:~:text=%2D%20La%20empresaria%20dominicana%20residente%20en,Street.%2C%20de%20esta%20ciudad. Pero en la práctica cambió el objetivo del “Festival”. “Y en política, ahí es que Almonte ha sido cambiante” ¡Uff!

►¿Cambia objetivo del Dominican Taste Festival?: El Festival del Sabor Dominicano 2024 fue diferente a los años anteriores, como se pudo comprobar. Ahora Elida Almonte dice que la “Feria” hizo un homenaje a Latinoamérica y lo seguirá haciendo en los años venideros. “Ya no es la dominicanidad”, por eso se comercializó la instalación de muchas caseta$ ¡Uff! de empresas extranjeras “Brazilian Food”, “Snow Cones”, “Gourmet Sauces”, “Chicharrones colombianos”, entre otras. No hubo chicharrones dominicanos de Elsa, considerados los mejores y de alto consumo por nuestros connacionales en NYC. Ni ventas de habichuela con dulces, sancocho ni los platos típicos (arroz, habichuela y carne). No hubo venta de mangú, ni arepitas de yuca fritas, entre otros, como se hacía anteriormente. Se considera que no asistieron dominicanos como en el 2021, 2022 y 2023 por esa razón. Hubo espacio vacío hasta para pasear caninos. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=dsPzTe8BuUU Video filmado a las 2:00 pm. Ahora, Elida quiere involucrar al congresista Adriano Espaillat de que fue él quien, a través de un tercero, llevó esos vendedores a la plaza, “y el que quiera saber cuanto$ pagaron que se lo pregunten a él”, porque a ella “no le pagaron un peso”. ¡Huumm! Hay que recordarle a Elida que el congresista Espaillat no se involucra en ninguna actividad donde se mueven “$$$” porque el Comité de Ética del Congreso de USA no se lo permite. Suelta a Adriano, él te ayudó a conseguir el permiso, no más de ahí, no quieras confundir la comunidad. Recuerda que Adriano renunció a ser parte de la comisión junto a prestigiosos dominicanos para comprar el edificio del consulado dominicano. Suelta, suelta a Espaillat. Dice Almonte, “a mi este año lo que me faltó fue $ para pagarle a algunos periodistas que, aunque son amigos míos, no valoran el esfuerzo que significa montar un evento como este; el próximo año trataré de conseguir una borona para que vean lo bueno del evento y me ayuden a promoverlo sin veneno en sus publicaciones”. Elida, no debes ser irresponsables y presentar la prueba de dicha afirmación, hágalo, hágalo. El Festival fue patrocinado por cerca de 30 instituciones, entre ellas los ministerios de Agricultura, Turismo y Cultura de la RD, ¿Consulado dominicano RD-NY?, Aeropuerto Internacional de Bávaro (IAB), Ron Barceló, Cerveza República “La Tuya”, la provincia de Valverde-RD y Café Colao, entre otras instituciones.

►¿La Parada de El Bronx bajo la lupa?: Exacerbó en Felipe Febles lo que planteara en 2023 el reconocido periodista dominicano en NY, Félix Jerez. Escribió “pese a ser un evento de identidad real de nuestras raíces y costumbres, ya en sus 34 años, la Gran Parada entra en una etapa de “investigación” por el manejo que supuestamente se le está dando al proceso “unificado” de elección de sus dirigentes, donde una sola persona tiene todo el poder de hacer y deshacer”. “Se aconseja al actual presidente ceder el trono de una forma real, y modificar todo, antes de que sectores políticos “interesados”, muchos de ellos maltratados por Febles, actúen en consecuencia”. Un ciudadano en el mismo Bronx vociferó: “Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado”. Otro contestó: “Si la Gran Parada es 501-c-3, sin fines de lucro, no paga impuesto al IRS, actúa a nombre de la comunidad dominicana, es apoyada por empresas multimillonaria (Productos Goya; Yankee Stadium; Café Santo Domingo; Coca-Cola; Cibao Meat Products; Coors Light; Corona Extra; Gigantes del Cibao; Induban; Delta, etc. etc.) sería saludable informar a su comunidad. ¡Ay!

►Sería saludable, prudente y transparente: Saber si Dominican Taste Festival está registrada como una institución con fines de lucro. Si es así no se rinde informe a nadie, solo al IRS. Pero si es “Sin Fines de Lucro o Non-Profit” en EE.UU. (que no paga impuestos) es una entidad organizada legalmente que opera para una comunidad o público específico, con un propósito fundamental, generalmente de orden colectivo o social; distinto al de una entidad con fines de lucro, cuyo propósito es generar rentabilidad para sus propietarios y accionistas. Su misión se centra en promover una causa social o un objetivo o misión compartida. Algo que caracteriza a todas las “non-profits” es que están sujetas a una “restricción de no distribución” de sus ingresos netos para fines distintos a su propósito. Si se actúa a nombre de la comunidad se le debe rendir un informe a la comunidad. Debemos cuidar lo bueno que tenemos y Elida es de las mejores (transparente, responsables, trabajadora, buena amiga, emprendedora, seria; no sea que pierdas credibilidad) Y como dice mi amigo Rolando Robles al finalizar sus artículos ¡Vivimos, seguiremos disparando!

►Fallece madre Franklin Núñez (Lino Press): La prestante dama María del Pilar Peralta, madre de Franklin, Ana e Israel Núñez falleció el pasado viernes 12 a los 84 años de edad en esta ciudad de Nueva York. Franklin Núñez es muy reconocido entre sus connacionales en la Gran Manzana debido a que desde su empresa Lino Press brinda múltiples servicios de impresión, desde hace décadas en el Alto Manhattan, a políticos, empresarios, artistas, profesionales, oficiales electos, periodistas, instituciones privadas, y ciudadanos comunes, entre otros. También a la fenecida le sobreviven nietos, sobrinos y otros hermanos. Diversos sectores de la comunidad en NYC han expresado su pesar. Será expuesta en cuerpo presente, desde las 5:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, el próximo jueves 18 en la Funeraria Ortiz, ubicada en el 4425 de Broadway con la calle 190, en el Alto Manhattan. ¡Paz a su alma!

►Un valor dominicano en NY: Dominicano, tiene apenas 10 años y ya destaca su liderazgo entre compañeros y amigos cercanos. Aconseja, orienta y enfoca temas sobre el buen comportamiento ante la sociedad. Adriel Morillo recibió su diploma de primaria el cual logró con notas sobresalientes que le valieron ser reconocido como estudiante meritorio en su escuela Star Leadership Academy en Queens, donde proyecta con orgullo su dominicanidad. Fue reconocido como el más amistoso, talentoso y puntual. Su sueño es ser piloto comercial, y a pesar de su corta edad ya está trabajando para hacerlo realidad. Junto a sus clases normales está recibiendo lecciones teóricas y entrenamiento en un simulador de vuelo, para orgullo de sus padres José Morillo y Natwill Jiménez. ¡Ah! Adriel es nieto de William Jiménez, director de prensa para los medios étnicos del DOT-NYC. Si usted lo ve por ahí junto a sus padres, como lo hace de costumbre, dígale: “Adriel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: ¿Por qué algunas personas atraen más a los mosquitos que otras? Los olores que producimos los humanos son una parte importante que los atrae hacia nosotros. Investigadores querían comparar las preferencias olfativas de los mosquitos entre distintos seres humanos, observar su capacidad para rastrear olores a distancias de 20 metros y estudiarlos. Los mosquitos se sentían más atraídos por los ácidos carboxílicos del aire, incluido el ácido butírico, un compuesto presente en quesos «apestosos» como el Limburger. Estos ácidos son producidos por bacterias de la piel humana y no suelen ser perceptibles para nosotros.

►Servicio comunitario: Opciones para aprender inglés desde su casa o presencial. Para más información = https://www.usalearns.org/

►Salud: El talco, un mineral natural utilizado ampliamente en cosméticos y productos para bebés, es “probablemente cancerígeno para los humanos”, afirmó la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Numerosos estudios apuntan un incremento de los casos de cáncer de ovarios en mujeres cuando los polvos de talco son usados en la región perineal (pubis y ano).

►Sobre el español: Ínfulas = Tener engreimiento, vanidad, orgullo, soberbia, presunción, humos, aires y pretenciosidad.

►Dólar y euro hasta este domingo 14: Compra del dólar 58.43 y venta 59.50. Compra euro 62.72 y venta 65.97

►Combustibles: Del 13 al 19 de julio: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

