Es imperioso reducir parte presupuesto a pago intereses deuda

Las calificadoras de riesgo no le darán el grado de inversión al país mientras destine el 20% del presupuesto en el pago intereses

El consultor internacional Jerónimo Roca consideró que es imperioso que el país reduzca el porcentaje del presupuesto que destina al pago de la deuda pública para poder lograr el grado de inversión.

Precisó que las calificadoras de riesgo no le darán el grado de inversión al país mientras destine el 20% del presupuesto en el pago de los intereses de la deuda pública.

“Si no baja sustancialmente ese número, a mí me parece que las calificadoras no van a dar el grado de inversión al país”, dijo, al participar en un panel en la II Jornada Anual de Riesgos del Club de Gestión de Riesgos de República Dominicana.

Por otro lado, manifestó que el Gobierno precisa de dinero para dos objetivos contradictorios con la reforma fiscal: gastar más en infraestructura, salud y seguridad, pero a la vez quiere bajar el déficit.

Planteó que para conseguir ese objetivo se debe hacer una reforma que alcance por lo menos 2.5% del producto interno bruto (PIB), no el 1.5% como pretende el Gobierno.

Resaltó que el Gobierno tiene antecedentes malos: retrocedió en dos oportunidades cuando quiso introducir medidas tributarias.

Precisó que se trata del proyecto de presupuesto del 2021, presentado en octubre del 2020 y en la propuesta de reforma tributaria del 2021.

La clase media no tiene escapatoria: tendrá que pagar más impuestos con la reforma fiscal, “y eso será un problema”, planteó el economista.

Le puede interesar: Banco Central reduce su tasa de política monetaria