La madre de Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), Nidia Díaz Reyes, afirmó este miércoles que su hijo es inocente, tras ser implicado en la muerte de Paula Santana Escalante en la alcantarilla de la zona franca Las Américas donde laboraba.

Además, exigió que se esclarezca el caso lo antes posible para que así su hijo vuelva a casa.

“Su papá y yo hemos criado cinco hijos por debajo de nosotros y ese es el más viejo, tiene 31 años y vive con nosotros”, explicó la señora.

Indicó además que su «hijo nunca había caído preso, él es inocente”.

«Ese trabajo se lo conseguí yo para que no me ande de noche, porque a él le gustaba llegar a las 10 de la noche y yo no quería que él me ande», argumentó.

Aplazamiento

Aplazaron este miércoles por segunda ocasión el conocimiento de medida de coerción contra los dos imputados por la muerte de la joven Paula Santana Escalante, hallada con signos de violencia en una de las alcantarillas de la empresa para la cual laboraba, ubicada en la Zona Franca de Las Américas, sector El Valiente, municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Dicha medida fue tomada debido a que el abogado de uno de los implicados abandonó la defensa.

Se recuerda que de acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción elaborado por el Ministerio Público, «Chuki» fue quien encontró el cuerpo sin vida de Paula Santana Escalante y olvidó una prenda de vestir manchada de sangre en el transporte.

El documento indica que esta ropa era la que él llevaba el día de la desaparición de la joven, misma que se encontraba con salpicaduras de sangre.

El documento también revela que al momento de verificar la hora del ponche de salida de Chuki y Alex, lo hicieron más tarde de lo habitual la madrugada del 21 de febrero.

Lee más: Implicado en muerte de Paula participó en búsqueda de paradero