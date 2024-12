Video| Romeo Santos interpreta tema censurado «La Suegra»: «A ver si me meten preso»

El Estadio Olímpico Félix Sánchez no solo vibró con tres conciertos a casa llena de la legendaria agrupación Aventura durante su gira Cerrando Ciclos, sino que también fue escenario de confesiones por parte del vocalista Romeo Santos.

En un momento inesperado, “El Rey de la Bachata” confesó que hubo una época en la que estuvo afligido, no con sus fanáticos, sino con quienes “quieren hacer ejemplo de nosotros los artistas”.

Santos hizo referencia directa a la censura de su canción “La Suegra” en 2023 por parte de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR). Según el cantante, el tema no contenía “absolutamente nada malo”, sino que buscaba resaltar la esencia de la bachata tradicional y rendir homenaje al fallecido humorista Luisito Martí.

“Ellos me censuraron esa canción”, recordó el artista. Sin embargo, desafiando la controversia, lanzó una advertencia al público: “Hoy me da la gana de hacer algo diferente, a ver si me meten preso”. Acto seguido, comenzó a interpretar la polémica canción mientras el público lo ovacionaba.

Contexto de la censura

La CNEPR prohibió la difusión de “La Suegra” mediante la resolución No. 001/2023, alegando que el tema contenía lenguaje inapropiado y promovía actitudes que “satanizan la figura de la suegra en el seno familiar”.

Aunque la prohibición se produjo cuando la canción ya había agotado su ciclo en la radio, el veto generó debate sobre la libertad de expresión artística en República Dominicana.

En su momento, Romeo Santos defendió su obra diciendo: “Quizás mientras algunos en mi posición se desanimarían de representar una cultura hermosa, yo sigo orgulloso de mis raíces quisqueyanas”.

A ti, ¿qué te pareció la interpretación?

